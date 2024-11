Inspirado no evento de lançamentos da Disney, Hector Studios anuncia o ‘H Spoiler Day’ com novidades sobre o futuro da marca

Uma das grandes atrações será divulgada exclusivamente no evento, além de detalhes sobre os novos planos da marca para 2025

No dia 23 de novembro, a Hector Studios realizará um evento exclusivo para imprensa e convidados, em Gramado: o H Spoiler Day. Além de comemorar os 5 anos da marca, durante o encontro serão anunciados os planos para tornar a Hector a marca mais mágica do Brasil. O evento terá duas horas de duração, contando com apresentações dos dreamers criadores, membros famosos do elenco, personagens e celebridades. A novidade é tão impactante, que a marca optou por realizar o evento no Palácio dos Festivais para reunir o público e transmitir as novidades também em uma live ao vivo.

“A Hector, frequentemente comparada pelos clientes com personagens como Harry Potter e a própria Disney, se inspirou no D23, evento promovido pelo conglomerado de entretenimento a cada dois anos e, em 2024, realizado pela primeira vez no Brasil neste último final de semana”, explica o CEO da marca, Will Weber. O D23 promove os lançamentos da marca e as novidades previstas para os próximos anos, além de comemorações, com celebridades e personagens. “Agora, isso não ficará apenas para marcas americanas”, reforça o executivo.

Durante o Hector Spoiler Day, serão reveladas novidades que marcam uma nova fase da empresa, com foco em aumentar os pontos de contato com a marca e na expansão da experiência imersiva dos restaurantes temáticos. Uma das grandes atrações será divulgada exclusivamente no evento, além de detalhes sobre os novos planos da marca para 2025, quando comemora seus cinco anos.

O evento reforça o compromisso da Hector Studios em surpreender e encantar seus clientes, apostando em inovação e entretenimento para consolidar sua posição no cenário nacional. “Empreendedores e clientes brasileiros sempre olham para as marcas internacionais como algo impossível de ser alcançado. Nós estamos construindo uma marca brasileira com atitudes globais. O Spoiler Day é mais um passo na construção da marca mais mágica do Brasil”, explica Will.