Mais de 100 atletas disputam 1º torneio de Beach Tennis do Festuris

Torneio de integração já começou internacionalizado, com duplas de Mendoza na Argentina

As quadras do Curta Beach Sports em Gramado estiveram movimentadas neste domingo, dia 10, com o 1º torneio de Beach Tennis do Festuris Gramado. Mais de 100 atletas participaram do certame em três categorias, feminino, masculino e duplas mistas.

Destacar o turismo esportivo com a inclusão de uma competição de um dos esportes que mais cresce no mundo deu certo. A iniciativa foi aprovada pelos competidores, que já planejam ações ao longo do ano para fazer um torneio ainda maior no ano que vem durante o 37º Festuris.

E dentro das quadras diferentes sotaques cumpriram com os mesmos objetivos de confraternizar, se exercitar e fazer novas amizades. Além de atletas de Canela e Gramado, o torneio reuniu competidores internacionais, com representantes de Mendoza, na Argentina. Do Brasil, Porto Alegre, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Norte.

“O Festuris como um todo estava maravilhoso, bem acima das nossas expectativas. E ficou melhor ainda com esse torneio de Beach Tennis, que nos deixou aquele gostinho de quero mais, de felicidade, de união e integração. Eu saio daqui contaminado e com vontade de aprender e participar”, disse Carlos Barbosa, da Aruba Vitrine Global, que patrocinou a competição e que almeja a continuidade do evento.

O casal porto-alegrense Flávio e Isabel Meirelles da ML Turismo já praticava a modalidade ainda antes da pandemia, ficaram anos sem praticar e retornaram à areia neste ano disputando com duplas mais jovens. “Meu esposo e eu já estamos na categoria 60+. Nós adoramos essa iniciativa e queremos incentivar entre as agências para que no ano que vem possa ter mais duplas da nossa categoria participando, pois além de competir, o esporte serve para brincar e se relacionar e faz bem para a o corpo e a mente”, disse Isabel.

“Foi muito legal. Depois de uma Feira de Negócios muito intensa, e que superou as expectativas, ter um dia leve e descontraído como esse nos faz muito bem. Foram dias de muita conexão, de bons negócios, e também de alegria, sorrisos e novas amizades. Já podemos pensar no próximo”, comentou o CEO do Festuris, Eduardo Zorzanello.

RESULTADOS

CAMPEÃO FEMININO: Duda Zorzanello e Franciele Gross

CAMPEÃO MASCULINO: Germano Lopez e Bruno Lopez

CAMPEÃO MISTAS: Germano Lopez e Franciele Gross

SORTEIO RAQUETE: Hemili Karoline

SORTEIO 4 NOITES EM ARUBA: Kenia Jaeger

PATROCINADOR: Aruba

APOIO: ABAV/RS e Curta Beach Sports

Texto: Fernando Gusen | fernando@rossiezorzanello.com.br

Foto: Festuris Gramado/Divulgação