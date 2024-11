Polícia Civil de Canela lança campanha de Doações para o Natal

Com o objetivo de proporcionar um Natal mais alegre para as crianças carentes de Canela, a Polícia Civil organiza uma campanha de arrecadação de doações. Anualmente, a iniciativa busca atender os pedidos recebidos por meio de cartinhas, enviadas por crianças da comunidade.

A delegacia de polícia da cidade será o ponto de coleta para as contribuições, que podem incluir brinquedos, cestas básicas e materiais escolares. As doações podem ser feitas até o dia 9 de dezembro, e a expectativa é que a participação da comunidade auxilie na realização dos desejos das crianças e na distribuição de itens essenciais para as famílias que mais precisam.

O ponto de coleta está localizado na Rua Ignácio Saturnino de Moraes, 418, em Canela/RS. Interessados em contribuir ou obter mais informações podem entrar em contato com o Comissário Maurício pelo telefone (54) 3282-1212.

A campanha é realizada pela Polícia Civil com o apoio da Criativa Leitura, que contribui para a divulgação e incentivo à participação da comunidade.