Polícia Civil realiza edição do “Papo de Responsa” na Escola João Corrêa em Canela

No dia 12 de novembro de 2024, a Delegacia de Polícia de Canela, sob a 2ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (DPRI), realizou uma edição do programa “Papo de Responsa” na Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) João Corrêa, em Canela. A ação contou com a participação dos policiais civis Sílvia Berro e Maurício Viegas, que adotaram um formato interativo de “Perguntas e Respostas” para abordar diversos temas de interesse dos estudantes.

A atividade foi dividida em dois momentos e reuniu um público de 230 alunos do Ensino Médio. Durante a conversa, os alunos tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas e compartilhar suas opiniões, promovendo um ambiente de diálogo e troca de experiências.

O evento foi bem recebido pelos participantes, que manifestaram interesse em uma nova edição do “Papo de Responsa” para 2025.