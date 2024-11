Terceira rodada do Futebol Sete de Canela repleta de gols e goleada do MB Sports

No último domingo (10), o Campeonato Municipal de Futebol Sete de Canela realizou sua terceira rodada, trazendo partidas acirradas e consolidando o desempenho de algumas equipes na competição, organizada pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer (DMEL) da Prefeitura de Canela.

No Grupo A, o Mercenários venceu o Rio Grande por 2 a 1, com gols de Fernando Brito e Léo Jordan. Apesar da derrota, o Rio Grande segue no topo da tabela, com 6 pontos em três jogos, mas agora com a liderança dividida com o Mercenários, que também acumula 6 pontos. Em outro jogo do grupo, o Los Amigos conquistou sua primeira vitória ao vencer o Rio Branco por 3 a 0, com gols de Eduardo Bohn, Eduardo Perotto e Luís Eduardo.

No Grupo B, a MB Sports manteve sua invencibilidade e liderança, goleando o Elite por 8 a 0. Eduardo Maciel foi o destaque, marcando três vezes, enquanto Douglas Kelvin, com dois gols, Jair Assmann, Rafael Gralha e Vaunir Adilson completaram o placar. O União Rancho Grande também se destacou ao vencer o Inviktuss F.C. por 2 a 0, com gols de Jonatã Becker e Leonardo Brito, garantindo sua segunda vitória e subindo para o segundo lugar no grupo.

Pelo Grupo C, o Abelhudos segue imbatível, vencendo o Atlético Canelense por 3 a 0, com gols de Luciano Ataides, Paulo Ricardo e Tiago Lopes, consolidando sua liderança com 9 pontos. Em outra partida do grupo, o Del Trago venceu a Galera da Estevão por 2 a 1, com Cristiano Colombo e Gabriel Padilha marcando para o Del Trago e Rodrigo Rech descontando para o GDE.

Classificação atualizada

Grupo A:

1° Rio Grande – 6 pontos (3 jogos, 2 vitórias)

2° Mercenários – 6 pontos (2 jogos, 2 vitórias)

3° Los Amigos – 4 pontos (3 jogos, 1 vitória)

4° GDE B/Garfo e Bombacha – 1 ponto (2 jogos, 0 vitórias)

5° Rio Branco – 0 pontos (2 jogos, 0 vitórias)

Grupo B:

1° MB Sports – 9 pontos (3 jogos, 3 vitórias)

2° União Rancho Grande – 6 pontos (3 jogos, 2 vitórias)

3° Inviktuss F.C. – 3 pontos (2 jogos, 1 vitória)

4° Renegados – 0 pontos (2 jogos, 0 vitórias)

5° Elite – 0 pontos (2 jogos, 0 vitórias)

Grupo C:

1° Abelhudos – 9 pontos (3 jogos, 3 vitórias)

2° Âncora/Os Guris da Sexta – 3 pontos (2 jogos, 1 vitória)

3° Atlético Canelense – 3 pontos (1 jogo, 1 vitória)

4° Del Trago – 3 pontos (2 jogos, 1 vitória)

5° Galera da Estevão – 0 pontos (3 jogos, 0 vitórias)

Próximos jogos – 4ª rodada

A quarta rodada será realizada no próximo domingo, 17 de novembro, no Campo do SESI, com os seguintes confrontos:

9h00: Del Trago x Atlético Canelense – Grupo C

9h00: Âncora/Os Guris da Sexta x Galera da Estevão – Grupo C

10h00: Inviktuss F.C. x Elite – Grupo B

10h00: Renegados x União Rancho Grande – Grupo B

11h00: GDE B/Garfo e Bombacha x Rio Grande – Grupo A

11h00: Mercenários x Rio Branco FC – Grupo A

As expectativas estão altas para a quarta rodada, que promete confrontos decisivos e muita emoção na disputa pelo título do Campeonato Municipal de Futebol Sete de Canela.