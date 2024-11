Vereador Felipe Caputo precisou de auxílio da Brigada Militar em atendimento no Hospital de Caridade de Canela  

O vereador Felipe Caputo manifestou publicamente seu descontentamento após enfrentar dificuldades junto ao Hospital de Caridade de Canela (HCC) no último final de semana. Segundo o vereador, foi necessário acionar a Brigada Militar para garantir atendimento adequado para pacientes e também para conseguir exercer suas funções fiscalizadoras de vereador, uma situação que ele considera inadmissível e alarmante para a população.

Caputo destaca que, como representante da comunidade, tem a liberdade e o compromisso de fiscalizar e assegurar que os serviços de saúde no município atendam com qualidade e respeito às necessidades dos cidadãos. “É inaceitável que um hospital destinado a cuidar da nossa população recuse ou dificulte atendimento, especialmente quando se trata de questões urgentes que afetam diretamente a saúde dos pacientes,” declarou Caputo, mostrando total indignação com o ocorrido.

O episódio expõe preocupações mais amplas quanto à qualidade e acessibilidade dos serviços de saúde locais, e Caputo ressaltou que buscará medidas para que incidentes desse tipo não se repitam.

A situação coloca em evidência a importância de uma gestão eficiente, pois o vereador buscou exemplos de outras instituições de saúde em cidades próximas que tem o mesmo número de profissionais, mas realizam o dobro de atendimentos.

Através disso, Caputo ressaltou que o HCC necessita de protocolos que garantam que as demandas dos pacientes sejam tratadas com a devida prioridade e profissionalismo.