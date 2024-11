Carmen Lúcia Seibt de Moraes e Roberto Grulke, representando todos os vereadores, visitam Escola Barão do Rio Branco e buscam construção de ginásio  

Em um gesto de compromisso com a educação e com o desenvolvimento esportivo, os vereadores Carmen Lúcia Seibt de Moraes e Roberto Grulke realizaram uma visita à Escola Barão do Rio Branco, no bairro Saiqui.

Roberto lembrou que alguns alunos o encontraram dias atrás e expressaram um pedido muito especial: a construção de um ginásio na escola.

Sensibilizado com a reivindicação dos estudantes, o vereador se comprometeu a unir forças e destinar emendas impositivas para viabilizar a obra. Roberto enalteceu o apoio de todos os vereadores, Carla Reis, Emilia Fulcher, José Vellinho Pinto, Jerônimo Terra Rolim, Alberi Dias, Jefferson de Oliveira, Merlin Jone Wulff, Leandro Gralha, Felipe Caputo, e também os titulares que hoje não estão na Câmara, Marcelo Savi, Luciano Melo e Alfredo Schaffer, que se comprometeram a apoiar esta nobre causa.

A construção de um ginásio proporcionaria à escola um espaço adequado para a prática de atividades esportivas, além de contribuir para a realização de eventos escolares e comunitários. Além disso, a ideia é conseguir realizar a construção do lado direito da escola, em um terreno, não sendo necessária a reforma da quadra já existente, o que faria com que as crianças tivessem que parar com suas atividades durante esta obra.

Para os vereadores Carmen Seibt e Roberto Grulke, a iniciativa representa mais do que uma resposta à demanda dos estudantes, ela reforça a importância de investir no bem-estar e no desenvolvimento das novas gerações. “O esporte é um pilar importante na formação dos jovens. A construção desse ginásio vai impactar diretamente na qualidade de ensino e no incentivo à prática esportiva”, destacou Carmen.

A parceria entre os vereadores e a Escola Barão do Rio Branco simboliza um avanço na valorização da educação e do esporte, refletindo o compromisso dos representantes municipais em responder às necessidades e aspirações da comunidade. Com a previsão da construção do ginásio, a expectativa é de que o espaço se torne um local de referência para o desenvolvimento esportivo e cultural da escola e da comunidade em geral.

A mobilização dos alunos e o apoio dos vereadores mostra que o diálogo entre a juventude e o poder público pode gerar transformações significativas para o futuro de Canela.