Folha TV intensifica transmissões das finais dos campeonatos de Canela

Serão nove rodadas ao vivo, nos próximos dias, como forma de apoiar o esporte da Região

As transmissões ao vivo dos campeonatos municipais de Canela, através do Portal da Folha TV, no YouTube, já se tornaram parte da rotina de quem pratica e acompanha o esporte na cidade.

Com o final de ano se aproximando, as competições também vão chegando ao seu final e o Portal da Folha preparou uma grade especial para que diversas partidas sejam comtempladas. Confira o calendário:

13/11 – Quarta – Final do Municipal de Vôlei Feminino de Canela

14/11 – Quinta – Semifinal do Futsal Máster e rodada da 1ª divisão de Futsal de Canela

21/11 – Quinta – 4ª de final da 1ª Divisão de Futsal de Canela e Final do Futsal Máster de Canela

25/11 – Segunda – Jogos de Ida da Semifinal da 1ª divisão de Futsal de Canela

28/11 – Quinta – Jogos de volta da Semifinal da 1ª divisão de Futsal de Canela

30/11 – Sábado – Final da Liga das Hortênsias Futsal de Base – Ginásio Perinão

02/12 – Segunda – Jogos de Ida da Final da 1ª divisão de Futsal de Canela

05/12 – Quinta – Jogos de Volta da Final da 1ª divisão de Futsal de Canela

13/12 – Sexta – Final do Futsal de Base de Canela

Para acompanhar as partidas, basta acessar o Portal da Folha TV, no YouTube, em seu smartphone ou na SmarTv. Somente nos últimos 30 dias, a audiência da Folha consumiu mais de 247 mil minutos de transmissão ao vivo do esporte amador.

Uma boa dica, é inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos conteúdos ao vivo, através do link: http://www.youtube.com/@PortaldaFolhaTV

Outra maneira de ser avisado sobre os conteúdos ao vivo é inscrever-se no Canal de WhatsApp da Folha de Canela e ficar por dentro de todas as notícias e transmissões ao vivo. Para isso, basta clicar neste link: https://whatsapp.com/channel/0029VaC0yga7DAX6ppfYDh1O

Segundo o diretor da Folha, jornalista Francisco Rocha, “a transmissão ao vivo de jogos do esporte amador é fundamental para fomentar a prática esportiva e valorizar o trabalho de atletas e equipes locais, especialmente em cidades do interior. Além de tornar o esporte acessível a um público mais amplo, incluindo familiares e amigos que não podem estar presentes, ela atrai a atenção de potenciais patrocinadores, fortalece o vínculo da comunidade com o esporte e inspira novos praticantes. Isso ajuda a desenvolver o cenário esportivo regional, promovendo inclusão, saúde e engajamento social”.

Para a cobertura esportiva em cidades do interior, essas transmissões mostram que o esporte amador tem valor e impacto, incentivando iniciativas semelhantes e aumentando a visibilidade dos talentos locais. “Em resumo, trata-se de uma ferramenta poderosa para fortalecer o esporte e a cultura comunitária” resumiu Rocha.