Gramado recebe pedra fundamental do Hydros, novo resort de águas termais da Gramado Parks

Evento marca o início de um empreendimento único que une natureza e sofisticação, com inauguração prevista para 2025

A Serra Gaúcha celebra um novo marco em hospitalidade com a cerimônia de pedra fundamental do Hydros Gramado, um resort inovador que trará para a região o melhor das experiências em águas termais, combinando sofisticação com o contato direto com a natureza. O evento foi realizado no local do empreendimento, no km 31 da RS-235, bairro Carazal, dia 12 de novembro, às 16h, e contou com a presença do governador em exercício, Gabriel Souza, do vice-prefeito de Gramado, Luia Barbacovi e do CEO da Gramado Parks, Ronaldo Costa Beber.

O Hydros Gramado é o mais recente empreendimento da Gramado Parks, referência nacional em hospitalidade e entretenimento. Com um investimento de R$ 300 milhões, o resort será construído em três fases, com a inauguração da primeira prevista para o final de 2025. O empreendimento contará com 874 apartamentos, todos com amplas janelas e vistas privilegiadas, e capacidade para receber mais de 2.600 pessoas. A construção deve gerar 800 empregos diretos na cidade, impulsionando o desenvolvimento local.

Para Ronaldo Costa Beber, CEO da Gramado Parks, o Hydros é uma grande conquista para a região: “Estamos trazendo para Gramado uma experiência inédita e sofisticada, onde os visitantes poderão desfrutar de momentos de relaxamento e bem-estar, com toda a infraestrutura e o charme que a nossa Serra Gaúcha merece. É mais um passo na trajetória da Gramado Parks em oferecer o que há de melhor em hospitalidade e lazer para nossos visitantes.”

O projeto do Hydros Gramado destaca-se pelas suas experiências com águas termais, extraídas do Aquífero Guarani, a mais de 800 metros de profundidade. A grande área de lazer inclui piscinas aquecidas naturalmente, hidromassagens, um bar molhado, e diversas áreas de relaxamento ao ar livre, rodeadas por paisagismo exuberante. A arquitetura do resort combina o estilo alpino com influências asiáticas, refletindo elegância e modernidade por meio de elementos icônicos como madeira, mármore e fontes com espelhos d’água.

Além das termas, o Hydros Gramado contará com um completo SPA, três restaurantes que privilegiam a culinária internacional, um winebar, charutaria, e espaços exclusivos para eventos e entretenimento, como sala de jogos, cinema e um kids club. A área gastronômica será especialmente voltada para os sabores da Tailândia, Japão e Indonésia, garantindo uma experiência internacional única para os visitantes.

O Hydros Gramado marca um novo capítulo para a Gramado Parks e promete se tornar uma referência de luxo e bem-estar na Serra Gaúcha, alinhando o charme da região com o conforto e inovação da hospitalidade moderna.

Sobre a Gramado Parks

Fundada em Gramado, na Serra Gaúcha, a Gramado Parks é um dos maiores grupos de hospitalidade e entretenimento do país. É responsável por empreendimentos inovadores como o Snowland, primeiro parque de neve indoor do país, o Acquamotion, primeiro parque aquático termal da América Latina, ambos em Gramado, o Farol Porto de Galinhas, em Pernambuco, e a Yup Star, rodas-gigantes localizadas no Rio de Janeiro e em Foz do Iguaçu.

Com mais de 1.700 colaboradores, a empresa também tem três hotéis em Gramado (Bella, Exclusive e Buona Vitta), cinco restaurantes (Donalira, Donalira Lago Negro, Opiano, Don Milo Cucina e Signature), administra o Museu do Festival de Cinema de Gramado, conhecido por Palácio do Kikito, e possui salas comerciais do conceito de multipropriedade na Serra Gaúcha, Pernambuco, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro.