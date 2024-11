Guilherme Port é o novo presidente do PP em Canela

Na noite desta segunda-feira, 11/11, data escolhida propositalmente, reuniu-se na sede do Progressistas os filiados e membros do diretório municipal para eleger a nova executiva do partido com vigência até o final do primeiro semestre de 2026. Entre 18h e 20h os membros foram chegando, assinando o livro de atas e verificando os componentes da única chapa inscrita. Em torno de 20h30 a nova executiva foi eleita por aclamação por tratar-se de chapa única e não ter nenhuma contrariedade de membros com direito a voto presentes no evento e ficou assim composta:

Cargo Nome

Presidente Guilherme Port Hanel

1º Vice Presidente Sandro Luís de Barros Petry

2º Vice Presidente Claudio Casagrande

Tesoureiro Geral Cristiano Kohler Salvatori

1º Tesoureiro Claudio Heidrich

Secretário geral André Luis Moreira

2º Secretário Sônia Maria de Freitas Petry

1º Vogal Cleomar Eraldo Port

2º Vogal Luis Rogério Carvalho de Lima

3º Vogal Catiani Muller dos Santos

Primeiro Suplente Marcelo Matos da Silva

Segundo Suplente Claudiomiro Mathias dos Santos

Terceiro Suplente Silvino Rodrigues

O Presidente Guilherme Port relatou que “estou muito feliz em ser eleito o presidente do Partido e resolvi colocar meu nome à disposição, pois acredito que tenho muito a contribuir com o partido e com a cidade de Canela juntamente com a minha equipe de trabalho. Escolhi e convidei cada integrante da chapa depois de uma conversa presencial e quando senti que tinham a mesma vontade que eu de contribuir, aí fui incluindo no grupo até que cheguei na composição final da chapa. A nossa executiva quer oxigenar o partido, trazer novas lideranças, manter e valorizar os que já estão conosco e se aproximar mais do filiado e a partir disso contribuir para que o PP retome o caminho e a grandeza que sempre teve. Se faz necessário algumas rupturas, algumas mudanças e isso vamos fazer a partir de agora. É com coragem e pulso firme que pretendo conduzir o nosso partido e isso faremos juntos. Podem ter certeza que o PP vai ressurgir, vai se reinventar e logo vai ser protagonista novamente. A hora da retomada é agora e para finalizar gostaria de dizer que o nosso partido está aberto ao diálogo e não tem dono, pois vamos fazer uma gestão democrática, descentralizada, com muita atitude, ações e um olhar sempre na frente, porque entendemos que só dessa forma reconstruiremos o nosso Progressistas.”