Projeto Loboguara intensifica agenda de cursos no último bimestre de 2024

Com o projeto de educação ambiental, estudantes têm a natureza como sala de aula

O ano letivo das escolas está quase acabando e para poder atender aos pedidos dos educandários, o Projeto Loboguará ampliou sua agenda de horários, a fim de atender os cursos de última hora. Com um método próprio de educação ambiental, o projeto Loboguará conta com biólogos que dão as aulas aos estudantes em uma sala totalmente fora do habitual. A sala de aula do Loboguará é a natureza. Nesta semana e na próxima, cerca de 200 alunos terão aulas com a equipe do projeto.

Mesmo com a agenda intensa em novembro, o projeto conseguiu abrir mais vagas na agenda. Então escolas que queriam uma aula diferente para seus estudantes ainda em 2024 podem contatar a equipe pelo WhatsApp 54 99138-6064. Além disso, a agenda para 2025 já está aberta, e as inscrições podem ser feitas com antecedência, garantindo a participação em um dos programas mais aguardados do ano.

Atendendo alunos desde a educação infantil até o ensino médio, o projeto oferece uma experiência única, proporcionando aprendizado imersivo e uma conexão profunda com o meio ambiente. “As atividades são cuidadosamente estruturadas para fomentar o conhecimento sobre sustentabilidade, biologia, ecologia e o respeito à biodiversidade. A proposta do Loboguara é somar à educação acadêmica das escolas com o desenvolvimento ambiental e social dos jovens, com foco na formação de cidadãos conscientes, críticos e responsáveis”, explica o diretor do projeto, o biólogo João Pedro Travi.

Os locais onde o Projeto Loboguará desenvolve seus cursos são o Pé da Cascata do Caracol, o Ecoparque Sperry, o Cânion Itaimbezinho, o Parque da Guarita (Torres) e o Parque do Caracol. O Projeto Loboguara se torna, assim, uma alternativa inovadora para quem busca uma educação que vá além da sala de aula tradicional, valorizando o aprendizado prático e a preservação do nosso planeta para as futuras gerações.

Para mais informações acesse: projetoloboguara.com.br