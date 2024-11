Feirinha do Lago: onde lazer e sustentabilidade se encontram!

No sábado (23) acontece mais uma edição da Feirinha do Lago de 2024, promovida pela Prefeitura de Canela através da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, o evento está marcado para iniciar às 9h e oferecerá uma série de atividades, incluindo o descarte de lixo eletrônico, adoção de animais e compras na feira orgânica, com os estandes posicionados próximo ao letreiro “Eu amo Canela”, no Parque do Lago.

Considerado uma oportunidade para desfrutar de momentos de lazer em família e com amigos, além de aprender mais sobre práticas sustentáveis, como a agricultura orgânica, a feirinha é uma opção para o final de semana. Em caso de chuva, o evento será transferido para o próximo final de semana.

AÇÕES:

– Feira para adoção de animais;

– Distribuição de mudas de árvores;

– Distribuição de biofertilizante;

– Comercialização de hortifruti pela Emater;