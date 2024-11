Feriadão para curtir as atrações gratuitas da Oktoberfest no Alpen Park

O último final de semana de Oktoberfest no Alpen Park, em Canela, está repleto de atrações culturais e jogos típicos. Com 30 dias de duração, o evento foi promovido para celebrar os 200 anos da imigração alemã no Brasil. Em parceria com a Cervejaria Imigração e com patrocínio cultural da Sicredi Pioneira, a Oktober do Alpen terá show com Deivid Wallauer nesta sexta-feira (15), a partir das 15h30. O grande destaque cultural será a participação do Alemão Babaloo no sábado (16), a partir das 14h. No domingo, a programação musical será encerrada com show da dupla Lucas & Rafa, às 15h30.

Além de shows musicais com artistas locais e apresentações típicas, a celebração conta com os divertidos Jogos Germânicos: Chopp em Metro, Roleta Humana e Esqui em Grupo. Os visitantes que participarem ganham brindes especiais. Todas as atrações são gratuitas. “Nossa Oktober foi especial! A interação dos nossos visitantes, agora, vindos de todo o Brasil com a reabertura do aeroporto, foi muito positiva! Tiveram contato com a cultura alemã e se divertiram com jogos típicos, além de todas as atrações do parque. O último final de semana será com feriadão e estimamos receber um número expressivo de visitantes para encerrarmos o evento como ele merece”, afirma a gerente de Relacionamento do Alpen, Samanta Vasques.

Foto: Jéssica Ramisch

SOBRE O ALPEN

O Alpen está localizado na rodovia Arnaldo Oppitz, 901, a cinco minutos do Centro de Canela, e oferece opções para toda a família. Com entrada gratuita, o visitante paga apenas pelas atrações que escolhe usufruir. O estacionamento custa R$ 20,00. No Passaporte, para os aventureiros que têm mais de 1,30m, estão inclusas as seguintes atividades: Trenó, Alpen Blizzard (Montanha Russa), Alpen Motion (cinema 4D), Alpen Interactive (jogo interativo), Alpen Car (carrinho de Bate-Bate) e Alpen Turbo Drop (torre de queda livre). Já para quem tem entre 0,80m e 1,29m, o passaporte contempla as seguintes atividades: Trenó, Alpen Motion (cinema 4D), Alpen Car (carrinho Bate-Bate) e Alpen Kids. As atividades dos passaportes podem ser repetidas quantas vezes quiser e, além delas, é possível adquirir atrações extras, como Arvorismo, Tirolesa e Quadriciclo. Mais informações no site www.alpenpark.com.br.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira – 15 de novembro

11h: Jogos Germânicos: Roleta Humana

12h: Pintura Facial

12h: Chopp em Metro

15h: Jogos Germânicos: Esqui em Grupo

15h30: Deivid Wallauer

16h: Jogos Germânicos: Roleta Humana

Sábado – 16 de novembro

11h: Jogos Germânicos: Roleta Humana

12h: Pintura Facial

12h: Chopp em Metro

14h: Alemão Babaloo

15h: Jogos Germânicos: Esqui em Grupo

16h: Jogos Germânicos: Roleta Humana

Domingo – 17 de novembro

11h: Jogos Germânicos: Roleta Humana

12h: Pintura Facial

12h: Chopp em Metro

15h: Jogos Germânicos: Esqui em Grupo

15h30: Lucas e Rafa

16h: Jogos Germânicos: Roleta Humana