Festival de churrasco é atração do feriadão em Gramado na Serra Gaúcha

A Serra Gaúcha se prepara para mais uma edição da Confraria SG, o maior festival de churrasco da região. No dia 16 de novembro, a Arena SG será palco de um verdadeiro banquete para os amantes da boa carne, com seis horas de open food e open bar.

Nesta 15ª edição, a Confraria SG traz como destaque a Arena de Fogo, onde churrasqueiros renomados do Brasil, Argentina e Uruguai demonstrarão suas técnicas e receitas exclusivas. Entre os cortes, estão búfalo inteiro, cortes nobres bovinos de raças europeias, entrecot, costelão, panceta, hambúrguer e diversas outras opções.

Além da gastronomia, a festa contará com atrações musicais, como a Banda Sunset Vibes e Simioni Mateus, e uma exposição de produtos e marcas da região.

A Confraria SG é uma iniciativa da SG Facas Artesanais em parceria com Schima Assador e já se tornou um dos eventos mais aguardados da Serra Gaúcha. A organização espera receber cerca de mil pessoas na Arena SG, localizada na Serra Grande.

Um dos destaques desta edição é o assado de uma carcaça inteira de búfalo, uma tradição que será levada ao evento pela Associação Gaúcha de Criadores de Búfalos (Ascribu). Desireé Möller, presidente da entidade, ressalta ser esta a terceira vez que a associação vai assar búfalos no SG Gramado. “Todas as vezes sempre foi um grande sucesso. E o fato de ser a terceira vez no mesmo lugar mostra o potencial enorme que o búfalo tem e como ele já é querido pelas pessoas”, destaca

Estão confirmadas no evento as seguintes marcas: Água das Hortênsias, Nutrifrango, Santa Fé Alimentos, M Carnes, Amstel, Frigorífico Borrússia, Laticínios Kronradt, SLC Máquinas Jhon Deere, Laghetto Hoteis, Frigorifico Madú, Frigorífico Coqueiro, Oink Oink Porco Moura, Queijaria Alvorada Missioneira, Rbt Internet, Salton, Doppio Cafés Especiais, Lord Palmieri Cachaça de Alambique, Agropecuaria e Floricultura Agro dos Guri, Associação Sulina de Criadores de Búfalos – ASCRIBU, Búfalo Coxilha Grande, Sicredi Pioneira, Eletrovani, SG Facas.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.SERVIÇO

15ª Edição Confraria SG

Data: 16 de novembro de 2024

Horário: Das 11h às 18h

Local: Arena SG – Gramado/RS

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/15-confraria-sg-arena-de-fogo/2574953