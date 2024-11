Gilberto Cezar escolhe Rafael Carniel como secretário de Turismo de Canela

O prefeito eleito de Canela, Gilberto Cezar, anunciou hoje, 13 de Novembro, quem será o novo secretário de turismo de Canela a partir de Janeiro de 2025. Levando em consideração, principalmente, critérios técnicos, conforme prometido em sua campanha, Gilberto escolheu Rafael Carniel, atual diretor de turismo do estado, para o cargo.

Gilberto destacou a importância da pasta que representa o principal pilar econômico da cidade. Para o prefeito eleito, conforme seu plano de governo, o futuro secretário terá como principais metas fortalecer, restaurar e inovar os eventos de Canela, além de promover amplamente o destino.

“Escolhemos Carniel para o turismo de Canela por sua experiência e visão estratégica, acreditamos que ele trará inovação e sustentabilidade para o setor, impulsionando nossa cidade como um destino de destaque no Brasil e no exterior.” destacou Gilberto Cezar, que assume a prefeitura de Canela dia 01 de Janeiro de 2025.

SOBRE RAFAEL CARNIEL

O novo Secretário de Turismo de Canela possui uma sólida trajetória no setor público e privado, tendo atuado nos últimos dois anos como Diretor-Geral da Secretaria de Estado do Turismo do Rio Grande do Sul. Em sua gestão, além de liderar o planejamento estratégico do turismo estadual, coordenar programas estruturantes e supervisionar a área de estratégia e inteligência da Secretaria, fortalecendo o desenvolvimento turístico do Rio Grande do Sul, foi responsável pela negociação de novas rotas aéreas para o Estado em parceria com a concessionária do Aeroporto Internacional de Porto Alegre.

Formado em Comércio Exterior pela Unisinos e especialista em Inovação e Design Estratégico pela ESPM POA, possui extensões em Place Branding (gestão de marcas para cidades, lugares e países) e Marketing Digital Avançado pela ESPM-SP e Consultoria Empresarial Avançada pela FGV Caxias do Sul. Com fluência em inglês e espanhol, representou e promoveu os destinos gaúchos em diversos países da América do Sul e Europa.

Ex-Secretário de Turismo de Gramado, também presidiu a Gramadotur e liderou a reinvenção dos eventos da cidade durante a pandemia de 2020 para garantir sua adaptação e continuidade, com êxito. Também foi Diretor Executivo da Visão – Agência de Desenvolvimento da Região das Hortênsias e da APASG – Associação de Parques e Atrações da Serra Gaúcha, além de Vice-Presidente de Turismo da Divisão Jovem da FEDERASUL.

No setor financeiro, gerenciou a área de negócios empresariais do Banco do Brasil em Canela por sete anos e atuou no financiamento dos empreendimentos turísticos durante 5 anos na agência de Gramado. Sua experiência inclui atuação como consultor empresarial e gestor de marketing e inovação em uma grande agência de turismo. Ademais, participou como palestrante em eventos realizados nos estados de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo e também na Colômbia, além de inúmeros dentro do Rio Grande do Sul, compartilhando sua expertise e contribuindo para o fortalecimento do turismo em diversas regiões.