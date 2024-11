IBGE divulga dados do Censo 2022 por bairros e distritos na Serra Gaúcha

Confira as tabelas atualizadas sobre a distribuição populacional na região

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira, 14 de novembro, os dados do Censo Demográfico 2022 detalhados por bairros e distritos, destacando a população residente nas áreas urbanas e rurais de São Francisco de Paula, Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul.

Canela

Canela contabilizou uma população de 48.946 pessoas, das quais 47.451 vivem em áreas urbanas e 1.495 em zonas rurais. O Centro de Canela possui 4.645 moradores, enquanto bairros como São Lucas e São Luiz têm 2.677 e 2.673 residentes, respectivamente. O bairro Palace Hotel também se destaca, com 2.859 habitantes, todos em área urbana.

São Francisco de Paula

O município de São Francisco de Paula registrou uma população total de 21.893 habitantes, sendo 15.701 residentes em áreas urbanas e 6.192 em zonas rurais. A sede do município concentra a maior parte dos habitantes, com 14.381 pessoas em área urbana e 1.576 na zona rural. Distritos como Juá e Lajeado Grande apresentam predominância de população rural, com 1.394 e 805 moradores, respectivamente.

Gramado

Em Gramado, a população total chegou a 40.134 habitantes, com 34.688 vivendo em áreas urbanas e 5.446 em áreas rurais. Os bairros Piratini e Várzea Grande são os mais populosos, com 4.817 e 6.354 residentes, respectivamente, todos em áreas urbanas. Diversos outros bairros, como o Centro e Carniel, também se destacam por concentrarem a totalidade de seus habitantes em áreas urbanas.

Os dados do Censo 2022, apresentados nesta quinta-feira, oferecem uma visão detalhada da distribuição populacional nos municípios da Serra Gaúcha. As estatísticas ressaltam as variações entre as áreas urbanas e rurais, evidenciando os padrões de concentração populacional em cada região. Essas informações são essenciais para orientar políticas públicas e o planejamento urbano nas cidades de São Francisco de Paula, Gramado e Canela.