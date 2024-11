Prefeitura de Canela segue com melhorias em vias públicas

Ruas Pinheiros (Alpes Verdes) e João Goulart (Canelinha) foram as contempladas.

A Prefeitura Municipal de Canela segue com o compromisso de melhorar a infraestrutura urbana para oferecer mais qualidade de vida e segurança aos moradores e visitantes. Algumas vias do município estão recebendo melhorias significativas, com foco na pavimentação e acessibilidade.

A Rua Gilda Tanelo Bolognesi, no bairro Alpes Verdes agora conta com um novo passeio público, facilitando o tráfego de pedestres e promovendo a segurança nas áreas de circulação, ainda no bairro a Rua Pinheiros, estão em andamento as obras de asfaltamento, que trarão mais conforto e acessibilidade aos motoristas. Além disso, a Rua Presidente João Goulart no bairro Canelinha também está recebendo novo asfalto, a repavimentação garantirá uma via mais segura e adequada para o trânsito local.

Essas melhorias refletem o empenho da gestão municipal em aprimorar a infraestrutura viária e proporcionar mais comodidade a todos.

Fotos: Sandro Tramontin/ Fernanda Amaral