Stories – Por Renata Willrich | Edição 647

O FESTURIS reuniu mais de 15 mil visitantes em Gramado, trazendo esperança ao turismo local. Os CEOs Eduardo Zorzanello e Marta Rossi comemoraram o sucesso da feira após momentos difíceis que o Rio Grande do Sul passou. A nova data já está marcada para ocorrer de 6 a 9 de 2025 e promete ser um sucesso no turismo.

Créditos: Gustavo Merolli

Um novo Espaço da Sicredi Pioneira foi recentemente inaugurado.

O Espaço Sicredi João Pessoa, localizado na rua de mesmo nome, vem para acolher a comunidade, oferecendo ainda mais oportunidades de conexões, com uma estrutura ampla e disponível para uso de todos.

Entre os presentes no dia da inauguração, teve a participação de Solon Stapassola Stahl – Diretor Executivo e Natália Carolina Pimienta Posadas – Gerente do Espaço Sicredi João Pessoa.

Créditos: Mauro Stoffel

Evento do Sicredi João Pessoa também contou com participação de gestores de outras unidades. Na foto, Monica Stahl Tenier, gerente da agência Gramado, Heloísa Lopes, vice presidente da Pioneira e Geni Alves Gomes, gerente de negócios agência Gramado.

Prefeito de Gramado Nestor Tissot e Secretário de Esportes e vereador eleito para 2025, Lucas Roldo, foram a Brasília ao encontro do Deputado Federal Danrlei, aproveitando a visita e também recorrendo a pedidos de recursos ao Ministério de Esportes, com intuito de buscar melhorias para a área de esporte e lazer.

A Cristais de Gramado fez o lançamento do concerto de Natal “O Som dos Anjos”, que traz melodias incríveis do piano, da flauta transversal, do baixo acústico, da percussão e do canto, que se unem à harmônica de cristal para encantar os presentes com os acordes de uma verdadeira sinfonia de sentimentos. No lançamento oficial, o maestro Júlio César Wagner e os proprietários Irane land e Telmo de Freitas Gomes, receberam um grupo para a estreia. A programação exclusiva (15, 22 e 30 de novembro e 21, 23 e 28 de dezembro) e valores, pode ser conferido no site da Cristais de Gramado ou diretamente no link: https://ingressos.cristaisdegramado.com.br/