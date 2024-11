Vereadores recebem MOCOVI e Forças Policiais para discussão sobre Emendas Impositivas para 2025

Na tarde desta quinta-feira, vereadores de Canela receberam integrantes do Movimento Comunitário de Combate à Violência (MOCOVI) e representantes das forças policiais do município em uma reunião voltada para discutir as emendas impositivas que visam fortalecer a segurança pública em 2025.

O encontro teve como foco a definição de prioridades e estratégias para direcionar recursos destinados ao apoio das atividades policiais e ao aumento da segurança na cidade.

Estiveram presentes no encontro os vereadores Jerônimo Terra Rolim, Emilia Fulcher, José Vellinho Pinto, Felipe Caputo, além do Presidente do MOCOVI, Antônio Saldanha Nunes, o Delegado Vladimir Medeiros, representando a Polícia Civil, o Capitão Dill, representando a Brigada Militar, Newton Moraes, representando a SUSEPE (Superintendência dos Serviços Penitenciários), o Sargento Roger Martins, do Corpo de Bombeiros, e o Tenente Ritter, comandante da PATRAM (Patrulha Ambiental da Brigada Militar) de Canela.

O MOCOVI, em conjunto com a Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, PATRAM e SUSEPE, apresentou aos vereadores as principais necessidades das forças de segurança, enfatizando áreas que poderiam ser beneficiadas pelas emendas impositivas, em um valor que totaliza R$ 1.340.000,00.

Dentre os pontos levantados, destacam-se investimentos em equipamentos, modernização das viaturas, capacitação de profissionais e melhorias nas estruturas físicas das unidades policiais.

Os vereadores se mostraram receptivos às demandas e reforçaram seu compromisso com o bem-estar e a segurança da população de Canela. Segundo eles, a destinação das emendas impositivas para a área de segurança pública representa um avanço importante, permitindo que os recursos sejam aplicados diretamente nas necessidades mais urgentes, reforçando o combate à criminalidade e o apoio aos policiais que atuam na linha de frente.