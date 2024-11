Visita técnica ao CIDICA inspira alunos do IFSUL – Campus Jaguarão

O Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela – CIDICA recebeu nessa quinta-feira (14), a visita técnica dos alunos do curso de Informática para Internet do IFSUL – Campus Avançado Jaguarão. A visita teve como objetivo proporcionar aos estudantes a oportunidade de vivenciar o funcionamento de um ambiente de inovação e explorar o que acontece dentro de um espaço dedicado ao empreendedorismo e à tecnologia.

Logo na chegada, os alunos e professores foram recebidos com um coffee break, onde puderam se ambientar e socializar antes do início das atividades. Os professores Marcos, Timóteo e Evelin, acompanhados pela coordenadora Lilian, ficaram impressionados com a estrutura do CIDICA, destacando que não há um espaço semelhante nas cidades próximas a Jaguarão.

Após o acolhimento, o grupo foi conduzido à Arena, onde assistiram a uma apresentação completa sobre o funcionamento do CIDICA. Na apresentação, foram detalhados os serviços oferecidos, os eventos realizados e as capacitações promovidas pelo centro, além de serem introduzidos às startups incubadas, como a BankBook — uma empresa inovadora do segmento financeiro que já é amplamente utilizada em várias localidades.

Os alunos se mostraram bastante engajados e curiosos, levantando questões relevantes sobre o papel de um ambiente de inovação e os passos para participarem de programas de incubação com suas próprias empresas de tecnologia. Essa troca foi valiosa, permitindo que os estudantes já pudessem vislumbrar caminhos para seus futuros, seja como empreendedores, seja como potenciais colaboradores de grandes empresas.

O CIDICA agradece especialmente à Reitoria do IFSUL e aos professores envolvidos, reafirmando seu compromisso em inspirar e apoiar a nova geração de profissionais de tecnologia.

Fotos: divulgação