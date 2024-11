Definidos finalistas e rebaixados do Futsal de 1ª Divisão

Mata-matas começam na próxima quinta (21), com a repescagem para a semifinal

A última rodada do Campeonato Municipal de Futsal de Canela – 1ª Divisão, aconteceu na noite desta segunda (18), com dois jogos atrasados, de rodada adiada do dia 25/09 devido à chuva.

A primeira partida iniciou com o cronômetro em 08min12s disputados, com um placar de Âncora 0 x 1 Guará. Com muitos desfalques, o Âncora foi dominado e a partida terminou com vitória do Guará por 6 x 4. Porém, o Âncora, com 19 pontos, manteve a segunda colocação e a classificação direta para a semifinal. A única forma do Âncora perder a vaga na semifinal era sofrer uma derrota com 10 gols ou mais de diferença.

A segunda partida da noite era briga direta contra o rebaixamento. O CasaBlanca necessitava vencer o Corinthians por dois gols de diferença para permanecer na 1ª divisão, porém, acabou derrotado por 2 x 1, permanecendo na décima colocação com apenas um ponto.

Certinho Evento, nono colocado com três pontos, também foi rebaixado e vai jogar a 2ª divisão em 2025.

Assim, Bola 8/Espelho Gaúcho, com 27 pontos e 100% de aproveitamento se consolidou na primeira posição e obteve a classificação direta para a semifinal.

Já o Guará, com 19 pontos assumiu a terceira colocação, empurrando o JA Futsal (18 pontos) para o quarto lugar.

Hortênsias Futsal, com 15 pontos, ficou em quinto lugar e o GDE, também com 15 pontos, ficou em sexto, fechando a zona de classificação para a próxima fase.

O Corinthians encerra sua participação na sétima colocação e o Monterrey em oitavo, ambas as equipes com sete pontos, não sendo rebaixadas nem classificando para a próxima fase.

Repescagem na quinta (21)

A repescagem, valendo vaga para a semifinal, acontece nesta quinta (21), a partir das 19h.

O primeiro confronto da noite é entre Guará X GDE e o segundo entre JA Futsal e Hortênsias. Os vencedores avançam para a semifinal. Os resultados vão definir os enfrentamentos, já que o melhor colocado joga contra o Âncora e a pior campanha entre os classificados enfrenta do Bola 8.

Semifinais na próxima semana

A primeira partida da semifinal acontece na segunda (25) e o jogo de volta na quinta (28). Os jogos da final acontecem nos dias 2 e 5 de dezembro.

Transmissão ao vivo

O Portal da Folha TV transmite todos os jogos do mata-mata da 1ª divisão de Canela pelo seu canal do YouTube.

Confira a classificação final: