Final de semana movimentado no Sonho de Natal de Canela

O último final de semana do Sonho de Natal de Canela foi repleto de atrações emocionantes, movimentação intensa e momentos de celebração que encantaram moradores e turistas.

Sexta e sábado: magia com Natal de Anelise e Celebration

Natal de Anelise – de Rita Souza

Na sexta e no sábado (15 e 16/11), o Natal de Anelise emocionou o público na Praça João Corrêa com uma história tocante e uma performance cheia de sensibilidade. O espetáculo, que já é um dos favoritos da temporada, trouxe momentos de reflexão e magia, encantando crianças e adultos.

No sábado à noite (16/11), o espetáculo Celebration elevou a energia com música, dança e efeitos especiais que transformaram a praça em um verdadeiro palco de celebração. Com uma plateia animada, a apresentação foi um dos pontos altos do final de semana, arrancando aplausos calorosos e muitas emoções.

Celebration – de Cleiton Thiele

Sábado ao meio-dia: Jornal do Almoço direto de Canela

JA – de João Felipe da Rosa

O Jornal do Almoço (JA), da RBS TV, trouxe ainda mais visibilidade ao Sonho de Natal ao transmitir seu programa ao vivo dos jardins da Catedral de Pedra no sábado ao meio-dia. Os apresentadores Cristina Ranzolin, Marco Matos e Shirlei Paravissi destacaram a riqueza da gastronomia local, com delícias apresentadas pela Zeh Artes e Ginger House, além de trabalhos do grupo de artesãos de Canela.

A Churrascaria Garfo e Bombacha também participou da transmissão, com o chef Fábio Hanel dos Santos mostrando três panetones salgados que encantaram os telespectadores e visitantes. A ação reforçou a conexão entre turismo, gastronomia e a magia natalina de Canela.

Domingo: melodias com Dedilharcos

Orquestra Dedilharcos – de Rita Souza

No domingo, a Orquestra Dedilharcos encantou o público com um repertório que combinou clássicos natalinos e outras melodias emocionantes, com participação especial do guitarrista Marcos De Ros. A apresentação, carregada de talento e emoção, foi o encerramento perfeito para um final de semana inesquecível.

Movimentação e expectativa

A intensa movimentação na cidade beneficiou o comércio local, com restaurantes, hotéis e lojas comemorando o fluxo de turistas. A programação do Sonho de Natal segue prometendo mais espetáculos, música e magia que consolidam Canela como um dos principais destinos natalinos do Brasil.

As apresentações diárias dos Contos da Catedral – O Segredo do Velho Noel, do projeto Luminata também levou uma multidão de espectadores para a frente da Catedral de Pedra. A atração acontece às 20h e 21h. Na sexta e no sábado, no mês de novembro, o público também é presenteado com a emocionante Descida do Papai Noel, um dos momentos mais aguardados da programação, que arranca aplausos e sorrisos de crianças e adultos.

A 37ª edição do Sonho de Natal de Canela é uma realização da Prefeitura de Canela – Secretaria de Turismo e Cultura, com apoio da Corsan.