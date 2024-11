Gramadense inicia a disputa pelo acesso à Serie A2 do Gauchão

O Gramadense está muito próximo de conquistar o acesso para o Gauchão Série A2 em 2025. O time, que é comandado pelo técnico Carlos Moraes, está nas semifinais da Série B do Gauchão, conhecida como Terceirona Gaúcha, e enfrenta o São Paulo-RS nesta quarta-feira, às 15h, no estádio Aldo Dapuzzo, em Rio Grande.

Este será o jogo de ida da semifinal. Por ter melhor campanha na primeira fase, o Gramadense decide o duelo e o acesso de divisão em casa. A partida decisiva diante do São Paulo-RS será no domingo (24), às 15h, na Vila Olímpica.

Em caso de conquistar o tão sonhado acesso, o Gramadense disputará na próxima temporada o Gauchão Série A2, a segunda divisão do futebol gaúcho, que conta com times tradicionais como o Novo Hamburgo, campeão gaúcho em 2017, Glória de Vacaria, Esportivo, Inter de Santa Maria e Aimoré

O clube conta com parcerias em projetos sociais da Secretaria de Esporte e Lazer de Gramado. Para o secretário Lucas Roldo, o a boa fase do Gramadense demonstra a força do esporte na cidade. “O futebol vai muito além do campo. A campanha do Gramadense é um exemplo inspirador para todos os jovens atletas do município. Ao acompanhar o time da cidade crescendo, eles sonham em alcançar seus próprios objetivos. Essa paixão pelo esporte nos motiva a oferecer cada vez mais oportunidades para a prática esportiva, fortalecendo a nossa cidade e construindo um futuro mais promissor para a nossa juventude. Pedimos a todos que estejam no domingo na Vila Olímpica torcendo pelo Gramadense”.

Campanha do Gramadense

A campanha do Gramadense na fase classificatória do Gauchão Série B teve três vitórias, dois empates e apenas uma derrota. A equipe terminou na liderança do Grupo A, com 11 pontos e um aproveitamento de 61%