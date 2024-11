Prédio histórico ganha serenata pela Cultura em São Francisco de Paula

Show com artistas locais diante da edificação centenária da prefeitura está marcado para o dia 28, a partir das 19h. O evento mobiliza a comunidade em torno do bem patrimonial que será tombado na ocasião e poderá se transformar no primeiro Centro cultural da cidade.

O Projeto Memórias de São Francisco de Paula promove no dia 28 de novembro, a partir das 19h, a Noite na Casa Amarela, uma apresentação de artistas da cidade diante da edificação centenária, na esquina da Avenida Júlio de Castilhos com Rua 3 de Outubro.

O evento será conduzido pela banda Chico Santo que receberá participações especiais do gaiteiro Leonel Almeida e do roqueiro, morador da cidade, Alemão Ronaldo. A abertura terá a presença do secretário de Turismo, Cultura e Desporto do município, Rafael Castello Costa, para a celebração de tombamento da Casa e anúncio dos passos para a possível transformação do prédio no primeiro espaço para abrigar a memória de São Francisco de Paula e diferentes manifestações culturais.

Prédio foi reconstruído nos anos 30

A área onde está o prédio foi adquirida pela Administração em 1906, por um conto e quinhentos mil reis (1:500$000). No local, foram construídos o quartel, a cadeia civil e o edifício da Intendência.

A edificação passou por pelo menos duas grandes reformas que mudaram o seu aspecto externo. Na década de 1930, durante a gestão do prefeito Antônio Viríssimo Ribeiro, quando o prédio original foi considerado “velho e anti-higiênico”. A reforma que reconstruiu e ampliou o edifício custou à época 30 contos de reis (rs 30:000$000) e foi inaugurada em 31 de janeiro de 1934.

A outra grande reforma foi citada em entrevista ao jornal Folha da Serra, em 14 de setembro de 1946. O então prefeito Alziro Torres Filho mencionou ter realizado, em sua gestão, uma espécie de reconstrução do prédio. A intervenção é notada em fotos da fachada. O imóvel abrigou o gabinete dos prefeitos até 2005. As secretarias permaneceram até 2023, durante o governo Marcos Aguzzolli.

O projeto Memórias de São Francisco de Paula promove o conhecimento e o acesso ao patrimônio cultural de São Francisco de Paula. Nesta edição, acompanha a futura intervenção na construção centenária do município, com o financiamento do Ministério da Cultura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc.

PROJETO MEMÓRIAS

O Memórias de São Francisco de Paula é um projeto de Educação Patrimonial que valoriza os bens culturais do município. Em 2020, três bens patrimoniais foram destaques (Hotel Cavalinho Branco/Lago São Bernardo, Colégio José de Alencar e Cinema Serrano), com a produção de Documentários, Rodas de Memórias e um Livro. O projeto contou com recursos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Fundo de Apoio à Cultura, e realização da prefeitura.

Em 2024, o projeto retornou com o documentário “Hampel, 125 anos”, sobre o pioneiro hotel serrano. Também realizou visitas guiadas ao patrimônio. A etapa foi financiada pelo Ministério da Cultura/Lei Paulo Gustavo e apoio do Parador Hampel.

O conteúdo pode ser acessado no canal do YouTube Viva São Chico.

Serviço

O que: Noite na Casa Amarela, com Banda Chico Santo e participações especiais: Leonel Almeida e Alemão Ronaldo

Onde: Avenida Júlio de Castilhos, esquina Rua 3 de Outubro, São Francisco de Paula.

Quando: 28 de novembro, quinta, 19h

Realização: Ministério da Cultura, financiamento Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).