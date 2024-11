Seminário de Ovinocultura em São Francisco de Paula busca fortalecer cadeia produtiva

O município de São Francisco de Paula promove o 3º Seminário de Ovinocultura dos Campos de Cima da Serra e o 2º Jantar Beneficente à base de carne ovina, nesta quinta e sexta-feira (21 e 22/11), respectivamente, no parque de exposições Davenir Peixoto Gomes. O seminário foi concebido com o objetivo de fortalecer essa cadeia produtiva, criando um espaço de aprendizado, troca de experiências e valorização da carne ovina. Este evento visa não apenas capacitar os produtores e profissionais envolvidos na ovinocultura, mas também sensibilizar o público em geral sobre a importância e os benefícios do consumo de carne ovina no cotidiano.

A programação do evento foi cuidadosamente elaborada para atender a todas as demandas da cadeia produtiva, englobando uma mostra de animais, oficinas de manejo sanitário, técnicas de corte e aproveitamento da lã, além de uma imersão na gastronomia ovina. Haverá ainda palestras técnicas, nas quais especialistas compartilharão conhecimentos atualizados e estratégias para o aprimoramento da ovinocultura na região, abrangendo incentivos, produtividade e perspectivas do mercado.

O jantar beneficente será na sexta-feira (22/11), a partir das 19h, no CTG Rodeio Serrano, com mais de 10 pratos à base de carne ovina. Mais informações podem ser obtidas pelo fone (54) 999038376. Os eventos são promovidos pela Emater/RS-Ascar e Criadores de Ovinos dos Campos de Cima da Serra (Crocs), com apoio da Associação rural, Sindicato Rural, Sebrae, CTG Rodeio Serrano, Cozinheiros de São Chico, Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de São Francisco de Paula e Jaquirana e Araucária Campos de Cima da Serra – Artesanato da Serra Gaúcha.