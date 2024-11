Três presos em operação da Polícia Civil contra extorsão em Gramado

Na última segunda-feira (18/11) a Polícia Civil de Gramado realizou operação policial no combate ao crime de extorsão mediante sequestro, visando desmantelar associação criminosa.

A ação foi desencadeada em resposta a crime ocorrido no último dia 31 de outubro, quando a vítima foi abordada por quatro criminosos, na Estrada da Tapera, sendo coagiada, sob ameaça, com emprego de arma de fogo, a efetuar transferências pix.

Durante a operação, que contou com a participação de doze policiais, foram presos três suspeitos.

As prisões ocorreram nas cidades de Igrejinha e Capão da Canoa, representando um passo significativo na elucidação do caso e na desarticulação do grupo criminoso.

A Delegada Fernanda Aranha, titular da DP de Gramado, e o Diretor da 2. Região Policial Gustavo Barcellos, enaltecem o compromisso contínuo da Polícia Civil no combate ao crime organizado e na garantia da segurança pública, assegurando que as investigações terão prosseguimento para identificar outros possíveis envolvidos e assegurar a aplicação da justiça.