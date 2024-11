Gilberto Cezar anuncia Adriel Buss como Secretário de Trânsito, Transporte e Fiscalização

O prefeito eleito de Canela, Gilberto Cezar, revelou nesta quarta-feira mais um nome que integrará sua equipe de governo a partir de 2025. Adriel Buss foi anunciado como o futuro secretário de Trânsito, Transporte e Fiscalização.

Segundo Gilberto, a escolha de Buss foi fundamentada em sua qualificação técnica e experiência, atributos considerados essenciais para enfrentar os desafios da pasta. Entre as principais metas, destacam-se a melhoria da mobilidade urbana e o fortalecimento das ações de fiscalização, que são demandas importantes para a comunidade canelense.

“Adriel Buss reúne as competências necessárias para liderar essa área estratégica do município. Acredito que ele contribuirá significativamente para avançarmos em questões importantes da área como a transição da secretaria de trânsito para secretaria de segurança pública,” afirmou o prefeito eleito.

SOBRE ADRIEL BUSS

Adriel Buss é policial militar, formado em Direito e graduando em Administração pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), também atua como consultor em segurança pública e administração profissional de condomínios. É cofundador do MOCOVI Canela.

Formação Básica e Nível Médio

Possui o Curso de Formação Policial Militar – Departamento de Ensino da Brigada Militar (2006);

Possui formação complementar em Atendimento Turístico para Policiais Militares – UCS (2007);

Possui formação complementar para Instrutores e Multiplicador Ambiental – Departamento de Ensino/Comando Ambiental da Brigada Militar (2011);

Possui habilitação como Piloto e Tripulante de embarcações (BM RS – 2011);

Possui formação de Aperfeiçoamento em PNL – FAVENI (2021);

Possui formação de aperfeiçoamento em Direito na Administração Pública – FAVENI (2021);

Possui formação de aperfeiçoamento em Gestão Ambiental – FAVENI (2021);

Possui habilitação como operador (Piloto) de Aeronave Não Tripuladas (BM RS – 2022);

Possui formação complementar para Atendimento Pré-hospitalar de Combate – BOPE – BM RS (2023).

Formação de Nível Superior

É Graduado em Direito – Universidade de Caxias do Sul (2018);

É Especialista em Filosofia Com Ênfase em Educação – Universidade Federal de Pelotas (2020);

Foi aprovado no XXXIII Exame da OAB (2021);

É Especialista em Auditoria e Perícia Ambiental – Faculdade Fleming (2021):

É Graduando em Administração de Empresas;

É Pós-graduando em Administração de Condomínios;

Trajetória profissional – Operacional

Atuou no Pelotão de Operações Especiais de Gramado – POE (2007 – 2008);

Atuou no Policiamento Ostensivo em Gramado (2008 – 2009);

Atuou no Policiamento Ostensivo em Canela (2009 – 2011);

Atua no Policiamento Ambiental em Canela – PATRAM (desde 2011).

Trajetória profissional – Administrativa

Integrou a Sessão de logística e patrimônio – Pelotão Ambiental da Brigada Militar de Canela (2013-2023);

Foi coordenador Regional (Serra) de Educação Ambiental da Brigada Militar – 49 municípios (2021-2023);

Síndico do maior condomínio de apartamento da região – Residencial Ilse Schafer (2018-2020 e 2023-atual);

É Consultor em Segurança Pública e Privada (2020-atual).

Trajetória – Acadêmicas

É o Autor do 1º Manual de Atuação Profissional para Porteiros e Vigias (2023);

É Coordenador e Instrutor na Formação Presencial de Porteiros e Vigias (desde 2023)

É Instrutor na Formação de Educadores Ambientais da Brigada Militar (desde 2024);

É Coautor do 1º Manual para Educadores Ambientais da Brigada Militar (2024).

Texto e foto: Divulgação