Anunciação – Vários Povos e Uma Mesma História: um espetáculo natalino que homenageia povos que moldaram história de Canela

Com estreia marcada para 19 de dezembro, no Parque de Rodeios do Saiqui, Canela celebrará a magia do Natal com o espetáculo “Anunciação – Vários Povos e Uma Mesma História”, que segue nos dias 20, 21 e 22 de dezembro. A produção é uma homenagem aos povos que moldaram a história da cidade – alemães, italianos, portugueses e negros – e busca entrelaçar tradições culturais, folclore, gastronomia e arte em uma experiência imersiva.

Enredo e atrações

O público será transportado para um ambiente mágico, onde tradições e histórias natalinas serão revividas em um mosaico cultural. A apresentação incluirá danças vibrantes e cantos que ressaltam a herança das comunidades locais, acompanhados de uma feira de artesanato e um café colonial especial de Natal. Além disso, o palco reunirá artistas locais e grupos de inclusão social, como autistas, indígenas e LGBTQ+, fortalecendo os valores de diversidade e acolhimento.

Estrutura e acessibilidade

O evento contará com estrutura adaptada para receber todos os visitantes, incluindo serviços para pessoas com deficiência ou necessidades específicas. A organização também garantirá uma recepção calorosa e inclusiva, permitindo que todos possam vivenciar a magia natalina com conforto e segurança.

Serviço

Os ingressos custam R$ 40,00, ou R$ 60,00 com a ceia colonial inclusa. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 98055-0088. Não perca a oportunidade de prestigiar este espetáculo inovador que celebra a união entre povos e o espírito do Natal!