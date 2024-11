Gramado será sede do Campeonato Gaúcho de Fisiculturismo em 2025

Gramado se consolida como um destino cada vez mais completo para a prática de esportes e a realização de grandes eventos esportivos. Com sua infraestrutura moderna, beleza natural e clima agradável, a cidade atrai cada vez mais atletas e amantes de diferentes modalidades. Em junho de 2025, a cidade será palco do Campeonato Gaúcho de Fisiculturismo. A competição terá como sede a Expogramado e contará com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do município.

O evento promete reunir mais de mil pessoas e cerca de 400 atletas, que disputarão diversas categorias, demonstrando força, disciplina e beleza física. O secretário de Esporte e Lazer de Gramado, Lucas Roldo, destacou a importância do evento para o turismo esportivo da cidade.

“Estamos muito felizes em receber este campeonato em Gramado. O esporte é um importante atrativo turístico e eventos como este contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade, gerando emprego e renda para a população. O evento foi me apresentado pelo vereador Renan Sartori e na mesma hora unimos força entre o executivo o legislativo e Gramadotur para oficializar o evento. Vamos trabalhar cada vez mais para desenvolver eventos de turismo esportivo e movimentar a economia da cidade”, afirmou Roldo.

Além de promover o esporte e a saúde, o campeonato também trará um grande impacto na economia local. A expectativa é que o evento atraia um grande número de atletas, técnicos, árbitros e torcedores, movimentando hotéis, restaurantes, comércio e outros setores da cidade.

Para acertar os últimos detalhes da organização, na última semana, o presidente da Federação de Bodybuilding e Fitness do Rio Grande do Sul, Luciano Gonçalves, membros da instituição estiveram reunidos em Gramado com o Secretário de Esporte e Lazer Lucas Roldo e conheceram o local da competição. A visita serviu para avaliar a estrutura da Expogramado e discutir os preparativos finais para o evento.