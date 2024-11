Opinião Forti | A Política e a Saúde!

Estava eu lendo algumas notícias em portais, como faço diariamente, quando um link me chamou a atenção, sobre uma intervenção feita em hospitais do Rio de Janeiro. As instituições, todas federais, estavam com diversos problemas como leitos fechados, falta de profissionais e também diversos medicamentos sem estoque. Segundo constava no relatório os principais motivos da “deterioração das casas de saúde” eram políticos, com forte ingerência de setores públicos em questões que deveriam ser discutidas em formato profissional. Muitos cargos dentro dos hospitais sendo composições políticas sem aptidões para funções importantíssimas.

Acabei tendo uma sensação de “dejavu”. Parece que vejo esse filme constantemente. A necessária intervenção do Hospital de Caridade de Canela acabou trazendo estes mesmos problemas para a nossa realidade local. Antes que venham me dizer que a prefeitura municipal de Canela salvou o HCC eu digo que ela apenas fez a obrigação dela. Essa é função dos eleitos pelo povo, ainda mais com propalados 80% e sem rejeição até hoje segundo o nosso prefeito Constantino.

Administradores foram contratados, interventores foram indicados e a coisa não parece nada bem. Se por um lado as dívidas foram sanadas, segundo o poder público, por outro as coisas não andam. Se existem profissionais comprometidos, existem outros que nem deveriam estar ali. O atual administrador não resolve nada e ainda por cima pede suplementação orçamentária para pagar o décimo terceiro salário dos colaboradores. Descobriu aos 53 minutos do segundo tempo que não teria dinheiro? Errou na previsão? Administrou mal? O que acontece com Aristides, que mesmo em sua cidade de origem, Candelária, era muito criticado por sua atuação no Hospital de lá? Já fiz coluna sobre isso logo quando foi contratado, então por falta de aviso não foi.

A verdade é que ano após ano a política é sim fator primordial para se atuar no Hospital da nossa cidade. Já tivemos vereadores eleitos por isso. É proibido? Óbvio que não. Mas parece que hoje as prioridades estão muito invertidas. Falo por experiência própria pois um membro da minha família precisou ser atendido esta semana. Diagnóstico raso e impreciso para não ir adiante. Fomos a Gramado porque o plano de saúde (que custa cada vez mais caro) cobriu também. E lá a indignação aumentou ainda mais. Eu não vou pessoalizar a coluna porque não é sobre mim. Mas muitas das coisas que leio em redes sociais, ouço falar e são noticiadas tem sim muita verdade em seus fatos. Eu sinceramente não espero mais muita coisa até 31 de dezembro. Mas espero que a nossa saúde não seja mais usada com o fim principal político. É a “vergonha das vergonha” quando isso acontece.

Bom Nome

A conta gotas o novo governo vai anunciando seu secretariado. Adriel Buss vai assumir a secretaria de Trânsito que deve ter novas atribuições. Em sua apresentação falou em também trabalhar a segurança do município inclusiva com a Guarda Municipal armada. Bem articulado e com capital politico (só não se elegeu vereador por seu partido não ter atingido o mínimo necessário) Buss vai somar muito se conseguir colocar suas ideias em prática.

Novos “Inquilinos”? A frente do Centro de Feiras está habitada novamente. Uma família está morando ali, com cozinha, varal e afins como acontece sistematicamente nesta época. É impressionante o descaso e a falta de senso de urgência em se resolver uma situação como esta que acontece seguidamente. Comenta-se que Carmem Seibt vai ser a nova secretária de Assistência Social. Outro ótimo nome e com experiência na área. Tomara que consiga atuar nessa e em diversas frentes que urgem necessárias.