PÃO DE JUDÁ – NUNCA ESQUEÇAS!

Tantas vezes temos ouvido as pessoas se queixarem da vida que levam, das aflições que têm, das coisas que não conseguem ter… Em Isaías 42:18-25, está revelada a causa dos sofrimentos humanos. Mateus 6:33 nos mostra como sair dos problemas. Provérbios 16:1 diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Provérbios 19:21 confirma que só o desígnio do Senhor permanecerá. Jeremias 18 diz que o Senhor é o Dono do vaso e faz com ele o que quer. Não podemos esquecer que fomos feitos de barro, como vasos que expressam a vontade de Deus na Terra.

Tiago 1:2-4 diz que devemos agradecer pelas tribulações porque elas vêm para provar nossa fé. Precisamos crer que Cristo pode mudar as circunstâncias e nos dar perseverança para vencer todas as dificuldades, pois Ele está dentro de nós.

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

Oração: Assumindo uma posição de invencibilidade

Misericordioso Pai Celestial, escolho ver a mim mesmo como Tu me vês na pessoa do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Escolho ver-me como alguém invencivelmente forte e capaz de realizar tudo o que está em Teu plano para mim. Rejeito as acusações de satanás de que sou irremediavelmente fraco e derrotado. Aceito a minha grande dificuldade atual como um chamado para renovar a visão da vitória do meu Senhor.

Ajuda-me a concentrar a minha atenção na majestade, no poder e na soberana grandeza do meu Pai Celestial, que de modo algum pode falhar. Ajuda-me a ver que em minha união com Cristo sou mais que vencedor, que o fardo das minhas provações se torne uma manifestação do fardo do Senhor. Que esse fardo se manifeste em lágrimas de preocupações, horas de jejuns e oração. Escolho não me esquivar do fardo que Tu desejas que eu carregue. Reconheço Senhor, que é principalmente o meu próprio pecado e as minhas falhas que trouxeram essa intensa provação. Arrependo-me profundamente dos meus pecados de ………. (cite cada um dos erros que você percebe que comete). Limpa-me no sangue do meu Salvador.

Tomo de volta de satanás todo o terreno que lhe conferi com meus pecados e transgressões, com a autoridade da cruz, reivindico todo esse terreno para o Senhor Jesus Cristo. Precioso Senhor Jesus Cristo, Tu me prometeste jamais me deixar ou me abandonar. Sei que isso é verdade e ousadamente afirmo: “o Senhor é o meu auxílio, não temerei”. Firmado na fé, resisto ao diabo e ao seu reino. Ordeno que satanás e seus demônios me deixem e dirijam-se para onde o Senhor Jesus Cristo os enviar.

Pai Celeste, aceito e escolho desfrutar de tudo o que está escrito no pergaminho da Tua vontade para mim. Obrigado porque posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Farei a Tua vontade, aceitando a minha responsabilidade de ser forte, farei com a Tua força aquilo que sei ser a Tua vontade.

Obrigado, Amado Pai Celeste porque mediante o Senhor Jesus Cristo ouviste a minha oração e me farás andar como alguém tão forte no Senhor, que mesmo as estratégias mais poderosas de satanás já estarão derrotadas. Oro em nome do Senhor Jesus Cristo e para Tua glória.

Amém.

