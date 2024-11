Prefeitura Municipal de Canela divulga prazos para rematrículas, inscrições e transferências na rede municipal de ensino

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer (SMEEL) de Canela informa aos pais e responsáveis o cronograma para inscrições de novos alunos, rematrículas e transferências dos estudantes da rede municipal, incluindo Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Inscrições para o 1º Ano – Escolas Municipais

As inscrições para o 1º ano do Ensino Fundamental estarão abertas de 18 a 22 de novembro e de 25 a 29 de novembro de 2024, das 8h às 11h e das 13h às 16h. Para facilitar o atendimento, haverá plantão nas escolas nos dias 19 e 27 de novembro, das 15h às 19h.

Rematrículas e inscrições para novos alunos – Ensino Fundamental

Para os alunos do Ensino Fundamental, as rematrículas e inscrições de novos alunos ocorrerão de 18 a 29 de novembro, das 8h às 11h. Haverá ainda plantões especiais aos sábados, nos dias 23 e 30 de novembro e 7 de dezembro, das 8h às 12h, e no dia 27 de novembro (quarta-feira), das 17h às 19h, para atender famílias que necessitam de horários alternativos.

Documentos necessários para inscrição de novos alunos

Para efetuar a inscrição de novos alunos, é necessário apresentar os seguintes documentos:

– Certidão de nascimento ou RG do aluno

– CPF do aluno

– Comprovante de residência atualizado

Transferências – alunos da Educação Infantil

As transferências dos alunos da Educação Infantil ocorrerão de 13 a 19 de novembro de 2024 e poderão ser realizadas diretamente na escola ou na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.

Rematrículas – alunos da Educação Infantil

O período de rematrículas dos alunos da Educação Infantil será de 18 a 22 de novembro e de 25 a 29 de novembro de 2024, com horário de atendimento das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A SMEEL destaca a importância de que todos os pais e responsáveis compareçam no período indicado para assegurar a vaga dos alunos. Para mais informações, entre em contato diretamente com a escola de interesse ou com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.

Card: divulgação