Aniversário de 70 anos de emancipação política de Gramado será celebrado em dezembro

Atrações gratuitas valorizam a história, as tradições e a cultura do município!

A Administração Municipal de Gramado está preparando uma série de atrações para celebrar os 70 anos de emancipação política do município, comemorado oficialmente no dia 15 de dezembro. A programação especial alusiva a data inicia no próximo dia 7 de dezembro com feiras e atrações para a comunidade e os turistas, no Lago Joaquina Rita Bier e estende-se até o dia 17 de dezembro, quando será realizada uma homenagem à Gramado na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre. Serão 10 dias com uma intensa programação que valoriza a história, as tradições e a cultura do município, incluindo shows com artistas locais, homenagens e a reinauguração do Museu Estação Férrea Várzea Grande.

O vice-prefeito e coordenador da comissão dos 70 anos de emancipação política do município junto ao Poder Executivo, Luia Barbacovi, convida a comunidade e os visitantes para que prestigiem a programação. “Serão belas atrações culturais que proporcionarão um conhecimento ainda maior sobre a nossa história. Dezembro é um mês especial para Gramado e pretendemos retribuir tudo que essa cidade nos proporciona diariamente”, comenta Luia. “São sete décadas de desenvolvimento em uma cidade que se renova a cada ano, a cada ciclo vivenciado pela nossa comunidade. Se hoje Gramado é referência em turismo, em empreendedorismo e inovação, entre outras tantas virtudes, é porque fomos colonizados por imigrantes e famílias que dedicaram suas vidas por esta terra”, complementa o prefeito Nestor Tissot.

PROGRAMAÇÃO:

7/12 – Sábado

Horário: 10h às 18h

Local: Lago Joaquina

Evento: Feira Joaquina, Feira da Agroindustria Familiar, Feira de adoção de animais, doação de mudas, ações diversas das Secretarias Municipais.

Atrações:

* 9h às 12h – Encerramento das turmas do Projeto Trasnformarte;

* 15h – Banda de Jazz Cinnamon.

8/12 – Domingo

Horário: 10h às 18h

Local: Lago Joaquina

Evento: Feira Joaquina, Feira da Agroindústria Familiar, Feira de adoção de animais, doação de mudas, ações diversas das Secretarias Municipais.

Atrações:

* 11h – Coro Vozes de Gramado;

* 15h – Banda Blue Hits.

9/12 – Segunda-feira

Horário: 18h

Local: Câmara de Vereadores

Evento: Sessão Ordinária com homenagem aos 70 anos de Gramado.

10/12 – Terça-feira

Horário: 19h

Local: Expogramado – Auditório Hortênsias

Evento: Show com Paulinho Mixaria.

11/12 – Quarta-feira

Horário: 18h

Local: Recreio Gramadense

Evento: Comenda das Hortênsias – Condecorações, títulos honoríficos e homenagens referentes aos 70 anos de Gramado.

Atrações: Carol Thoen e Robson Carvalho e Coro Vozes de Gramado.

12/12 – Quinta-feira

Horário: 17h

Local: Sacada Casa Major

Evento: Apresentação de Coral

Atração: Coro Vozes de Gramado

13/12 – Sexta-feira

Horário: 17h

Local: Sacada Casa Italiana

Evento: Apresentação de Coral

Atração: Grupo Etnias

13/12 – Sexta-feira

Horário: 18h

Local: Casa Italiana

Evento: Filó organizado pelo Círcolo Trentino

14/12 – Sábado

Horário: 9h

Local: Estação Museu do Trem Várzea Grande

Evento: Reinauguração do Museu Estação Férrea Várzea Grande.

Atração: Esquete teatral “Nos trilhos da História”, grupo Etnias e lambe-lambe (máquina fotográfica antiga).

14/12 – Sábado

Horário: 10h às 18h

Local: Lago Joaquina

Evento: Feira Joaquina, Feira da Agroindústria Familiar, Feira de adoção de animais, doação de mudas, ações diversas das Secretarias Municipais.

Atração: Banda de Jazz Cinnamon.

14/12 – Sábado

Horário: 17h30

Local: Sociedade Ipiranga

Evento: Homenagem aos 70 anos de emancipação política de Gramado e 105 anos da chegada do trem.

15/12 – Domingo

Horário: 10h às 18h

Local: Lago Joaquina

Evento: Feira Joaquina, Feira da Agroindústria Familiar, Feira de adoção de animais, doação de mudas, ações diversas das Secretarias Municipais.

Atrações:

11h – Grupo Etnias;

14h – Coro Vozes de Gramado;

15h30 – Banda Blue Hits.

15/12 – Domingo

Horário: 18h

Local: Rua Coberta

Evento: Show com as Orquestras Sinfônica e Jovem de Gramado.

17/12 – Terça-feira

Horário: 14h

Local: Assembleia Legislativa (Poa)

Evento: Homenagem à Gramado

* Entre 7 e 14 de dezembro, em todos os shows do Natal Luz, será entoado o hino de Gramado e cantado o tradicional ‘Parabéns a Você’ para a cidade.