Atelier dos Bonequeiros Recebe a Comunidade com arte e inclusão

O projeto “Atelier dos Bonequeiros Recebe a Comunidade!” está promovendo uma série de atividades culturais gratuitas em Gramado, com o objetivo de oferecer experiências artísticas variadas, acessíveis e enriquecedoras para a comunidade local e regional.

Nas montanhas do Rio Grande do Sul, o Atelier dos Bonequeiros é o espaço cultural do grupo Bonecos da Montanha, fundado por Nelson Haas e Beth Bado, dois grandes nomes do teatro de animação. Nelson, pioneiro na arte da animação nesta região, acompanha desde a primeira edição o prestigiado Festival de Bonecos de Canela. Beth, criadora do inesquecível Boneco Carlão, agrega carisma e inovação às suas produções. Juntos, eles levaram a magia dos bonecos para mais de 500 cidades no Brasil e encantaram plateias em países como Taiwan, França, Reino Unido e em diversas nações da América Latina.

Agora, o projeto “Atelier dos Bonequeiros Recebe a Comunidade!” abre as portas deste espaço mágico para o público. A programação inclui:

Rodas de conversa sobre temas como diversidade, gênero e cultura;

Oficina para famílias sobre recreação familiar;

Apresentações musicais com artistas locais e regionais;

Teatro de bonecos com espetáculos inéditos e consagrados;

Contação de histórias que resgatam memórias e tradições.

Esta proposta foi fomentada pelo PROGRAMA RETOMADA CULTURAL RS – BOLSA FUNARTE DE APOIO A AÇÕES ARTÍSTICAS CONTINUADAS 2024, com apoio da Funarte e do Ministério da Cultura. O projeto também conta com a parceria da Associação Cultural Etnias de Gramado, que atuou como proponente.

Descubra mais sobre o Atelier dos Bonequeiros e participe dessa jornada cultural única nas montanhas gaúchas. Acesse nosso Instagram: @atelierdosbonequeiros, ou entre em contato pelo e-mail: atelierdosbonequeiros@gmail.com.