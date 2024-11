Consumidores com as contas em dia é o objetivo do Super Feirão Zero Dívida para o fim de ano

Quitar dívidas e buscar um 2025 mais tranquilo financeiramente é o foco do Super Feirão Zero Dívida, promovido pelo Sindilojas Região das Hortênsias e Rede de Entidades Parceiras. A Campanha acontece de 25 a 30 de novembro, em formato 100% digital, facilitando o contato entre consumidores e empresas de qualquer local do Rio Grande do Sul.

O Super Feirão Zero Dívida é uma das maiores ações da Rede de Entidades Parceiras em prol do combate à inadimplência no Estado. Na região, a ação une credores e consumidores inadimplentes para quitação de débitos e recuperação de receita e, neste ano, conta com mais de 4,5 mil empresas participantes de diferentes segmentos.

Terminar o ano sem pendências financeiras pode dar a tranquilidade necessária para ter um 2025 mais estável, sem a preocupação de não conseguir superar os juros e acabar tendo prejuízos que consomem, cada vez mais, uma parcela significativa do orçamento familiar. Para conseguir ter esse equilíbrio financeiro, nada melhor que aproveitar a receita extra do fim do ano com 13º salário, férias e demais abonos, e acabar com a inadimplência.

A importância da campanha se mostra pelo Indicador de Inadimplência CDL POA mais recente que registra o inadimplemento de 31,67% do Rio Grande do Sul, para pessoas físicas, o que resulta em 2,715 milhões de gaúchos negativados, no mês de outubro.

Dessa forma, reduzir a inadimplência e fortalecer a geração de negócios, são os dois principais atrativos da ação. Para Irio Piva, o presidente da CDL Porto Alegre, entidade que lidera a Rede de Entidades Parceiras, o Super Feirão Zero Dívida é a oportunidade positiva para todos: “para o consumidor, que aumenta seu poder aquisitivo, diante da impossibilidade de se manter ativo economicamente no fim de ano. E para as empresas, com a oportunidade de melhorar a recuperação de grandes ativos e aumentar o fluxo de caixa, trazendo de volta aqueles clientes que não podiam mais consumir seus produtos ou serviço”.

Saiba como funcionará

Para participar, o consumidor deverá acessar o site do Super Feirão Zero Dívida (superfeiraozerodivida.com.br) e começar uma conversa com o assistente virtual ‘Renê’ que, por meio de um chat, fará a consulta de CPF, verificando quais os débitos estão pendentes e encaminhar para negociação diretamente com a empresa responsável.