Enfermeira de Canela Participa de Congresso Nacional sobre Síndrome de Fournier

Entre os dias 26 e 29 de novembro, a enfermeira Cristina Moura, coordenadora da Unidade Básica de Saúde (UBS) Central de Canela, representará o município no XV Congresso Brasileiro de Enfermagem em Feridas e Estética (SOBENFeE 2024), que será realizado em Salvador, Bahia. Cristina participará como especialista convidada para debater um tema complexo e desafiador na área da saúde: a Síndrome de Fournier.

A Síndrome de Fournier, também conhecida como Gangrena de Fournier, é uma condição rara e grave provocada por uma infecção bacteriana. A doença é caracterizada por uma infecção necrotizante nos tecidos profundos do períneo, com possível extensão para o escroto, pênis, raiz das coxas e abdômen inferior. Sua progressão é extremamente rápida, podendo levar a grandes perdas teciduais e, em muitos casos, ao óbito.

Cristina Moura destaca a relevância de abordar o tema em um evento de dimensão nacional. “A Síndrome de Fournier é um desafio tanto para a equipe de enfermagem quanto para os profissionais de saúde em geral. É fundamental promover a troca de conhecimento sobre estratégias de diagnóstico precoce e manejo eficiente para salvar vidas e minimizar impactos na qualidade de vida dos pacientes”, afirma.

O SOBENFeE é uma referência no campo da enfermagem em feridas e estética, reunindo profissionais de diferentes regiões do Brasil para compartilhar experiências e debater avanços científicos. A participação da coordenadora reforça o compromisso da Prefeitura Municipal de Canela em capacitar seus profissionais e promover a excelência no atendimento à população.

Com ampla experiência na área de enfermagem, Cristina Moura terá a oportunidade de contribuir com sua expertise e também absorver novas práticas que podem beneficiar diretamente os serviços prestados pela UBS Central de Canela.

Sobre a Síndrome de Fournier

A Síndrome de Fournier possui um início insidioso, mas sua progressão é fulminante. Por isso, o diagnóstico precoce e o tratamento imediato são essenciais para evitar complicações graves. As discussões no SOBENFeE 2024 visam disseminar conhecimento sobre o manejo clínico da doença, com ênfase em práticas de prevenção, protocolos de intervenção e avanços terapêuticos.

Foto: Cristina Moura