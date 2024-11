Jogo de ida da final da 1ª Divisão de Futsal de Gramado acontece nesta sexta-feira (22)

A 1ª Divisão de Futsal de Gramado chega ao seu momento mais esperado: a grande final. Nesta sexta-feira (22), às 20h, Unidos Futsal e Hawai se enfrentam no Ginásio Perinão em um duelo que vai definir quem largará com vantagem para o jogo de volta.



A segunda partida está marcada para o dia 29 de novembro, sexta-feira, também no Ginásio Perinão, às 20h. A entrada do público no ginásio é gratuita.



A disputa pelo título de artilheiro da competição também promete ser acirrada. Mateus dos Reis da Costa (Hawai) e Tarcisio dos Santos Júnior (Hawai) lideram a artilharia com 11 e 10 gols, respectivamente. Pelo Unidos Futsal, Renan Guilherme Cardoso (9 gols), Denis Romário Z. Martins (8 gols) e João Henrique Viana (8 gols) também estão entre os principais goleadores.



Na defesa, a disputa fica por conta de Vitor Hugo Borges Cardoso (Unidos Futsal), que sofreu apenas 14 gols, e Lucas Bohn Zinke (Hawai), com 20 gols sofridos.