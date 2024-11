Seminário de Ovinocultura incentiva cadeia produtiva em São Francisco de Paula  

Oficinas e palestras marcaram a programação do 3º Seminário de Ovinocultura dos Campos de Cima da Serra, realizado nesta quinta-feira (21/11), em São Francisco de Paula. O objetivo foi fortalecer e incentivar o desenvolvimento da cadeia produtiva, promovendo um espaço de aprendizado, troca de experiências e valorização da carne ovina. O evento contou com a participação de aproximadamente 150 pessoas. Estiveram presentes o gerente regional adjunto da Emater/RS-Ascar, Orlando Júnior Kramer Velho, o prefeito de São Francisco de Paula, Marcos Aguzolli, a coordenadora regional da Seapi e da SDR, Lucimar Rodrigues, e o presidente do Grupo de Criadores de Ovinos de Cima da Serra (Crocs), Luiz Onofre Medeiros.

Júnior destacou a importância da presença de muitos jovens estudantes da Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha (Efaserra) e da Ufrgs, que são o público com que a Emater trabalha visando à sucessão rural, bem como dos temas abordados para o desenvolvimento social e econômico das propriedades, e das parcerias para a sustentabilidade do evento.

Além de mostra de animais, pela manhã, o seminário teve oficinas simultâneas de feltragem em lã, com integrantes do Grupo Araucária dos Campos de Cima da Serra, onde as participantes confeccionaram uma almofada terapêutica; de cortes nobres de carne ovina, com os extensionistas da Emater/RS-Ascar Nicolas Brandt e João da Luz; manejo sanitário com o médico veterinário da Seapi Aurélio Maia Vieira; e receitas gastronômicas de hamburguer artesanal de cordeiro e lombo supremo a la Neco Schertel, com a extensionista social Sandra de Moraes e os integrantes do Crocs Marcos Moraes e Seiki Imamoto Bohn.

À tarde ocorreram palestras sobre políticas públicas para a ovinocultura, com o analista agropecuário e florestal do DDPA/ Seapi, Gabriel Fiori. que apresentou as políticas às quais os produtores podem ter acesso, sendo a principal o Fundovinos, e também a importância da Câmara Setorial como um espaço de diálogo e proposição de estratégias para o setor; e sobre produtividade na ovinocultura de corte, com o médico veterinário Eduardo Bernhard; além de uma mesa redonda sobre perspectivas do mercado de carne ovina, com a participação de Bernhard, Fiori, Vieira e do secretário de Turismo de São Francisco de Paula, Rafael Castelo Costa.

Nesta sexta-feira (22/11), acontece o 2º Jantar Beneficente à base de Carne Ovina. Os eventos são promovidos pela Emater/RS-Ascar, vinculada às Secretarias de Desenvolvimento Rural (SDR) e da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Criadores de Ovinos de Cima da Serra (Crocs) e Prefeitura de São Francisco de Paula, com o apoio de diversas entidades.