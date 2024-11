Stories – Por Renata Willrich | Edição 648

O Dia do Empreendedorismo Feminino (19/11) foi marcado por um evento realizado pela Secretaria de Inovação de Gramado, no Verso. Antecedendo o evento, foi realizada uma série de vídeos contando a história de algumas empreendedoras locais, entre elas Miria Broilo, proprietária da Black Bull. Na foto, Miria ao lado do Secretário de Inovação Ike Koetz.

As diretoras do Parque Mundo a Vapor e da Roda Canela, Lenise Urbani e Caren Urbani apresentaram as novidades de fim de ano, com a programação de Natal e o passeio de trem no parque. As expectativas para o Réveillon da Roda Canela estão incríveis e já há ingressos a venda, para curtir shows, fogos, pizza e open bar.

Cremers ( órgão julgador e regulador da classe médica e tem como principal propósito defender a ética na medicina), inaugura nova sede em Caxias do Sul, no dia 6 de dezembro. Na foto, a delegada da Seccional do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Fernanda Ronchetti, que juntamente do presidente do Cremers, Eduardo Neubarth Trindade, receberão autoridades de todo o estado.

O pequeno José Salvador de seis anos, de número 110, que compete na categoria 55 cc de Motocross, deixa um convite para a comunidade assistir as provas do campeonato de motocross, em Gramado, dia 24 no domingo, com custo de R$10,00 por pessoa. José já viajou o Rio Grande do Sul conquistando troféus em sua categoria.

Nesta sexta, dia 22 de novembro, às 20h30 no Tour de France Gramado acontece o Soirée Avec La Grande Dame, criado especialmente para aqueles que apreciam a boa gastronomia e buscam vivenciar experiências únicas.

Será um jantar exclusivo para 22 pessoas com degustação comentada pelo enólogo François Hautekeur e apresentação da história da Veuve Clicquot.

François Hautekeur tem a missão de difundir, por todo o Brasil, as marcas de espumantes, champagnes, vinhos tranquilos e destilados do grupo francês, LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), o primeiro grupo de luxo do mundo.

