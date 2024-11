Câmara realiza sessão solene especial que integrará celebrações aos 70 anos de Gramado

A Câmara de Vereadores de Gramado prepara uma sessão solene especial para o próximo dia 9 de dezembro, integrando as festividades de 70 anos do município. Durante a sessão ordinária será realizada uma solenidade de homenagem às famílias dos vereadores que integraram a legislatura provisória da Casa, empossados em 28 de fevereiro de 1955. São eles: Arno Michaelsen, Theodoro Michaelsen, Augusto Ferrari, Carlos Altreiter Filho, Ivo José Bertoluci, Francisco Benetti, Julio Floriano Petersen e Remy Henrique Zatti (todos in memoriam).

Na mesma ocasião, duas servidoras concursadas da Câmara, Margareth de Fátima Vaz Pereira e Débora Geib, que têm mais de dez anos de serviço público prestado na Casa, também receberão homenagens representando todos os colaboradores que já passaram pelo Legislativo.

De acordo com o presidente da Câmara, Cícero Altreiter (MDB), a ação acontecerá para marcar esta data tão significativa que são as sete décadas de emancipação política de Gramado. “Nada mais justo do que valorizar e reconhecer as pessoas que colocaram seus nomes à disposição no início dessa trajetória de sucesso que é Gramado”, comenta Cícero.

As homenagens serão entregues durante a sessão, a partir das 18 horas, no plenário. Assim como as demais solenidades, será aberta a toda a comunidade e terá transmissão ao vivo pelo Facebook e canal do Youtube da Câmara.

Foto: Paulo Vargas/Câmara de Gramado