CIDICA recebe visita de representante estadual para avaliação de programas de qualificação em Canela

Na noite desta segunda-feira, 25 de novembro, o Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (CIDICA) recebeu a visita de Fábio Eduardo Fuhr, Diretor de Convênios da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Fuhr representou o secretário Gilmar Sossela, responsável pela pasta e idealizador do programa RS Qualificação, iniciativa que contempla Canela com recursos destinados à capacitação para a população local.

Desde o início do ano, o convênio já possibilitou a realização de cursos como Arte de Cozinhar e Monitor de Turismo, que atualmente está na reta final. A visita de Fuhr teve como principal objetivo avaliar os resultados das capacitações já realizadas e acompanhar o andamento dos cursos em execução.

Durante a visita, o representante estadual elogiou a estrutura do CIDICA e destacou a relevância dos cursos e atividades oferecidos no local, incluindo ações viabilizadas por meio do convênio com o Estado. Fuhr também visitou a Unidade Móvel do SENAI, instalada em frente ao CIDICA, onde está sendo ministrado o curso de Manutenção de Ar Condicionado, e demonstrou entusiasmo com a iniciativa do curso de Alvenaria Estrutural.

Além disso, o diretor participou de uma aula do curso de Monitor de Turismo, conversando diretamente com os alunos. Em um momento de interação, realizou uma chamada de vídeo com o secretário Gilmar Sossela para apresentar os alunos, professores e a estrutura do CIDICA, reforçando o compromisso do Governo do Estado em expandir as capacitações para outros municípios gaúchos.

O CIDICA já planeja novos cursos pelo convênio com o Estado, incluindo Camareira, Garçom e Auxiliar de Rotinas Administrativas e Recepção. As inscrições e mais informações estarão disponíveis no perfil oficial do CIDICA no Instagram (@cidicacanela) ou pelo WhatsApp (54) 3282-5167.

A visita reforça o papel do CIDICA como um polo de desenvolvimento profissional e qualificação em Canela, alinhado às estratégias estaduais para promover mais oportunidades de aprendizado e capacitação para a comunidade.

Fotos: Leonardo Duarte