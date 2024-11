Doncatto será o novo Secretário da Fazenda de Canela

Anúncio de Gilberto Cezar aconteceu hoje. Meta é a modernização do sistema de arrecadação e a busca por novos investimentos

O prefeito eleito de Canela, Gilberto Cezar anunciou, hoje (26), o nome de José Carlos Doncatto como o futuro titular da Secretaria de Fazenda para sua gestão. Formado em Administração de Empresas com pós em Gestão Financeira, Doncatto tem uma grande trajetória, sendo gerente da Caixa Econômica Federal em diversas cidades, bem como também na iniciativa privada. Reconhecido por sua sólida trajetória técnica, Doncatto traz uma vasta experiência na área financeira e administrativa, consolidando-se como uma escolha estratégica para a gestão dos recursos públicos do município.

De acordo com Gilberto Cezar, a indicação reflete o compromisso de seu governo com a eficiência, a transparência e o planejamento financeiro. “Doncatto é um profissional com profundo conhecimento técnico e comprovada experiência em gestão fiscal. Tenho certeza de que sua liderança na Secretaria de Fazenda será fundamental para alcançarmos as metas de desenvolvimento e equilíbrio orçamentário que planejamos para Canela”, destacou o prefeito eleito.

O novo secretário já atuou em diversas funções de destaque no setor privado, acumulando expertise em administração tributária, planejamento financeiro e otimização de recursos. Em sua primeira declaração após o anúncio, Doncatto afirmou: “Assumo esse desafio com muita responsabilidade e entusiasmo. Meu objetivo é garantir uma gestão financeira eficiente, que promova o crescimento econômico sustentável e atenda às demandas da população de Canela”.

A posse de Gilberto Cezar e sua equipe está marcada para janeiro de 2025, quando Doncatto iniciará oficialmente seu trabalho à frente da Secretaria de Fazenda. Entre as prioridades anunciadas, destacam-se a modernização do sistema de arrecadação municipal, a busca por novos investimentos e o fortalecimento das finanças públicas.