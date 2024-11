Gramadense faz história e vai jogar a Segunda Divisão do futebol gaúcho em 2025

O esporte gramadense tem muitos motivos para comemorar. Na tarde de domingo (24), o Centro Esportivo Gramadense (CEG) fez história e conquistou o acesso para o Gauchão Série A2, a Segunda Divisão do futebol gaúcho, em 2025. A vaga foi conquistada após o clube da cidade vencer o São Paulo de Rio Grande nos pênaltis, no jogo de volta da semifinal do Gauchão Série B.



Por ter vencido o jogo de ida em Rio Grande por 2 a 1, o Gramadense jogava pelo empate na Vila Olímpica. A partida ficou marcada pela emoção e pela disputa acirrada entre as duas equipes. O Gramadense dominou grande parte do jogo, criando diversas oportunidades de gol. No entanto, a equipe de Gramado não conseguiu converter as chances e ainda perdeu um pênalti ainda no segundo tempo. Em seguida, o São Paulo aproveitou uma falha defensiva e abriu o placar. A partida seguiu equilibrada e a decisão da vaga foi para os pênaltis.



Nas penalidades, o goleiro Maicon, formado nas categorias de base do clube, se tornou o herói da tarde, defendendo uma cobrança e garantindo a vitória do Gramadense por 9×8 nas penalidades. Com esse resultado, o CEG não apenas assegurou a vaga na Segunda Divisão do Gauchão, como também avançou para a grande final da competição.



O secretário de Esporte e Lazer de Gramado, Lucas Roldo, celebrou a conquista: “Essa é uma vitória histórica para o esporte gramadense. O acesso à Segunda Divisão é o resultado de muito trabalho e dedicação de todos os envolvidos. Essa conquista irá impulsionar ainda mais o futebol em nossa cidade e inspirar as futuras gerações”.



Grande final

O adversário do Gramadense na final será o Real Sport Club de Tramandaí. O primeiro jogo da decisão será disputado em Gramado, no próximo domingo (1), às 15h, na Vila Olímpica. Já o jogo decisivo para conquistar a taça será na casa do adversário, no dia 8 de dezembro.