Gramado promove 4ª edição do Torneio de Integração de Câmbio da Melhor Idade

A cidade de Gramado mais uma vez demonstrou seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população. Na manhã desta terça-feira (26), o Ginásio Perinão foi palco da 4ª edição do Torneio de Integração de Câmbio da Melhor Idade. O evento reuniu equipes de Gramado, Igrejinha, Presidente Lucena e São Francisco de Paula, proporcionando um dia de muita alegria, amizade e atividade física.

A competição contou com a participação de mais de 80 atletas, que demonstraram muita disposição e espírito esportivo. O câmbio, modalidade adaptada do voleibol, é uma excelente opção para a prática de atividade física e socialização entre pessoas da terceira idade.

O secretário municipal de Esporte e Lazer de Gramado, Lucas Roldo, destacou a importância do evento: “É com grande satisfação que vemos a cada ano o crescimento do Torneio de Câmbio, um evento importante para as pessoas da terceira idade. Essa iniciativa demonstra o nosso compromisso em promover a qualidade de vida e o bem-estar da nossa população. A prática esportiva é fundamental para a saúde física e mental, e eventos como este contribuem para a construção de uma comunidade mais ativa e saudável.”

Resultados do torneio:

• 1º lugar: Presidente Lucena

• 2º lugar: Igrejinha

• 3º lugar: Gramado

• 4º lugar: São Francisco de Paula