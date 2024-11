Gramado lança XI Gramado in Concert e 4ª Vindima de Gramado

Eventos acontecerão nos meses de fevereiro e março, destacando arte, música e tradição

Na tarde desta terça-feira, dia 26 de novembro, Gramado apresentou oficialmente o XI Gramado in Concert e a 4ª Vindima de Gramado, dois eventos que prometem envolver a cidade em cultura, tradição e experiências. A cerimônia de lançamento, realizada na Rua Coberta, reuniu autoridades, artistas e o trade turístico, além de trazer um panorama das principais novidades de ambos os eventos.

Com uma programação renovada, o XI Gramado in Concert acontecerá de 01 a 08 de fevereiro de 2025 e terá como destaque um foco maior em ações centralizadas, principalmente na tradicional Rua Coberta e no Centro de Eventos Expogramado. Outra novidade é o formato das aulas oferecidas durante o evento, que passarão a ser ministradas no modelo de masterclass, oferecendo ainda mais interação entre professores e alunos.

O festival reafirma seu compromisso em promover a música erudita, unindo grandes nomes do cenário musical a jovens talentos. Concertos, performances exclusivas e atividades formativas compõem a programação, prometendo emocionar tanto os moradores quanto os visitantes da cidade.

Já a 4ª Vindima de Gramado também chega com grandes novidades, com programação de 14 de fevereiro a 09 de março de 2025. Além das tradicionais celebrações que exaltam a cultura da uva e do vinho na Praça das Etnias de Gramado, os visitantes poderão participar de passeios pelas vinícolas do interior da cidade, vivenciando de perto as paisagens e a produção vinícola local.

Outra novidade é a reinvenção da tradicional pisa das uvas, que ganhará um formato mais teatral e artístico, transformando a atividade em uma experiência ainda mais imersiva.

Durante o lançamento, o Prefeito de Gramado Nestor Tissot ressaltou o impacto positivo dos eventos. “Esses festivais consolidam Gramado como um dos principais destinos culturais do Brasil, além de fortalecerem nossa economia e turismo local.”

Durante o evento, o trade turístico da região foi convidado a participar ativamente dos eventos, com o incentivo para o desenvolvimento de pacotes especiais que integrem a programação oficial, potencializando as experiências de turistas e fomentando a economia local.

“Queremos que esses dois eventos sejam cada vez mais produtos turísticos para Gramado, por isso convidamos o trade a apoiar com o desenvolvimento desses pacotes envolvendo os eventos“, destacou a Presidente da Gramadotur Rosa Helena Volk.

O Assessor de Eventos da Gramadotur, Guilherme Severo, salientou que esta próxima edição será de crescimento na programação da Vindima. “Teremos um número bem expressivo de atrações, chegando a 56 apresentações artísticas”.

O diretor da Orquestra Sinfônica de Gramado, Allan John Lino, representando o Gramado in Concert, reforçou que o festival está entre os melhores do Brasil e da América do Sul. “Gramado tem sua matriz econômica diretamente ligada ao turismo, então esse evento grandioso vem para qualificar e fortalecer esse público que consome a arte”, apontou.

Datas confirmadas

XI Gramado in Concert: de 01 a 08 de fevereiro de 2025

4ª Vindima de Gramado: de 14 de fevereiro a 09 de março de 2025

Sobre os eventos

O Gramado in Concert é um festival internacional de música que combina apresentações de grandes artistas e atividades formativas, reforçando Gramado como referência em música erudita.

Já a Vindima de Gramado celebra a essência da Serra Gaúcha com experiências que unem tradição, cultura e os encantos do universo do vinho.

A programção dos dois eventos será anunciada em breve junto com novas atrações.