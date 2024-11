COMDEMA convida a comunidade canelense para dialogar sobre a gestão dos resíduos sólidos

Nos dias 2 e 3 de dezembro, Canela sediará o Fórum Municipal de Resíduos Sólidos, evento que reunirá especialistas, gestores, e a comunidade local para debater soluções e estratégias voltadas à gestão sustentável de resíduos. O encontro acontecerá no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (CIDICA), das 19h às 21h.

O fórum é uma iniciativa do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Canela -COMDEMA e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Canela com apoio da Associação Comercial e Industrial de Canela – ACIC, Grupo de escoteiros ABAETE e Movimento Ambientalista da Região das Hortênsias – MARCH. O evento tem como objetivo conscientizar e engajar a população sobre a importância da redução, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos. Durante os dois dias, o evento contará com palestras, painéis e debates, abordando temas como:

• Diagnóstico qualitativo e quantitativo dos Resíduos encontrados na Central de Triagem no período de fevereiro a novembro 2024. • Apresentação do Plano Integrado do Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos de Canela

A programação também inclui espaço para interação entre os participantes e troca de ideias.

Participação da Comunidade

Aberto ao público, o Fórum Municipal de Resíduos Sólidos é uma oportunidade para que moradores de Canela contribuam com sugestões, conheçam mais sobre os desafios da sustentabilidade local e compreendam o impacto do descarte correto no meio ambiente e na qualidade de vida da cidade.

Não perca esta chance de fazer parte de um movimento que visa construir um futuro mais sustentável para Canela. Anote na agenda e participe!

Confira a programação completa:

2 de dezembro

19h: Abertura – Promotor Max Guazzelli, Secretário Municipal de Meio Ambiente Leandro Pereira Heidtmann e Coordenadora do COMDEMA Professora Laci Gross.

19h15: Diagnóstico qualitativo e quantitativo dos Resíduos encontrados na Central de Triagem no período de fevereiro a novembro 2024.

Professor Carlos José Frozi

OBJETIVO: Fornecer elementos para elaboração de um Sistema Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

20h30: Debate

21h: Encerramento

3 de dezembro

19h: Aprendizagem Social e Comunidades Sustentáveis

Prof. Dra. Rosmarie Reinehr (PPGAS – Uergs)

Apresentação do Plano Integrado do Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos de Canela

Me. e Secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo Leandro Pereira Heidtmann e Me. Esthalin Moreira (Departamento de Resíduos Sólidos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Canela.

OBJETIVO: Apresentar o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos de Canela

20h30: Debate

21h: Encerramento