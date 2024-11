Educação Financeira | A comunicação e os relacionamentos interpessoais serão um desafio para o próxima década

Caro leitor, um problema recorrente que vejo nos meus atendimentos de consultoria tem relação com a comunicação e os relacionamentos interpessoais e apesar de não terem ligação direta com os números, o resultado financeiro é diretamente impactado. As pessoas andam em um nível de estresse que qualquer coisa muito simples, pode gerar um conflito gigantesco. Para piorar quando a comunicação não está baseada no respeito, transparência e eficiência, o caos no clima organizacional toma conta.

Dentro de casa, um bom exemplo a ser dado sobre comunicação poderia ser as finanças do casal, como a grande maioria não fala de dinheiro para não gerar brigas, enquanto um investe, o outro está usando cheque especial. Não foi um nem dois casais que passaram pela mentoria financeira comigo, que falaram da dificuldade de dialogar sobre esse assunto.

Já dentro das empresas a situação é ainda mais caótica, setor de compras não fala com o financeiro que por sua vez não fala com vendas e pior quando existem brigas entre os colegas. Nas empresas familiares o desafio é ainda maior, as informações normalmente estão na cabeça de uma pessoa só e o restante do pessoal precisa fazer malabarismo para conseguir trabalhar.

Uma dica legal para os empresários é que façam reuniões periódicas, pois isso ajuda muito no alinhamento da comunicação, inclusive é nestes momentos que saem muitas dicas criativas para melhorar os processos diários. As pessoas estão carentes de atenção, os nossos colaboradores precisam ser ouvidos e deveriam ser os primeiros a comprar a empresa. O que nos faz pensar que se as pessoas próximas não compram a nossa ideia, quem dirá um cliente!

E se já é difícil se comunicar dentro da empresa, imagina a dificuldade que é a comunicação com o cliente então. Uma boa comunicação é baseada no equilíbrio. Ela requer que você seja franco sobre seus desejos e necessidades, mas sempre levando em conta os direitos, necessidades e desejos deles, cuidado temos a tendência de olhar para os nossos gostos pessoais.

Portanto, é essencial que gestores se preocupem com uma boa comunicação interna e externa e as relações interpessoais, pois é a partir disso que poderão ter resultados e alavancar os negócios, ressaltando aqui a importância do trabalho da gestão de pessoas e do marketing.

A melhor forma de conseguirmos algo é sermos claros sobre esse sentimento, seja uma mudança, uma resolução de conflito ou ainda em uma venda. COMUNICAÇÃO não é o que você FALA, mas o que o outro COMPREENDE do que foi DITO. E aquilo que não se entende pode ABALAR uma relação.