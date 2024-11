Patram realiza formatura de novos Patrulheiros Ambientais Mirins em Canela

Na noite desta quarta-feira, 27/11/2024, policiais militares do 2º Pelotão de Polícia Ambiental de Canela, juntamente com o efetivo do Grupo Ambiental de Taquara realizaram a formatura de 109 novos Patrulheiros Ambientais Mirins no município de Canela.

O Patrulheiro Ambiental Mirim, Programa de educação ambiental não formal da Brigada Militar, é executado no estado desde o ano de 2004, e tem por objetivo incutir nas crianças e pré-adolescentes a consciência pela proteção ao meio ambiente.

O programa consiste em aulas ministradas por um policial militar, que vai até as escolas propiciar a vivência da polícia ambiental aos pequenos, levando a eles conhecimentos teóricos e práticos de maneira lúdica, a partir da formatura os alunos são chamados de “Patrulheiros Ambientais Mirins, os defensores da natureza”.

O programa é executado em todo o território estadual pelos militares do Comando Ambiental da Brigada Militar, tendo na área de atuação do 2º Pelotão Ambiental de Canela como instrutor o Soldado de Aquino.

Texto e fotos: Sd Eliandro