A Polícia Civil de Canela prendeu, na tarde desta quarta-feira (27), um homem que estava foragido, após troca de informações com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte. O suspeito, que é oriundo do Rio Grande do Norte, teve sua prisão decretada naquele Estado em razão da prática de estelionato. Ele foi detido no centro e encaminhado ao Presídio Estadual de Canela.