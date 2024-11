São Francisco de Paula vai subsidiar espaço para empresas de todo o Estado atingidas nas enchentes em nova incubadora 

Edital prioriza o fomento de soluções e tecnologias voltadas à reconstrução de áreas atingidas e também o apoio às empresas afetadas pelas cheias

A Prefeitura de São Francisco de Paula publicou, em novembro, o edital de seleção para a ocupação de salas na nova incubadora de empresas, localizada no Centro Administrativo Municipal. O projeto visa impulsionar o desenvolvimento local, com atenção especial à reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul após as enchentes e à promoção de inovações em saúde, infraestrutura e habitação.

O Prefeito Marcos Aguzzolli destacou que o lançamento deste edital é um passo significativo para transformar São Francisco de Paula em um polo de inovação e reconstrução. ” Estamos oferecendo um espaço moderno e seguro para empresas que trazem soluções criativas em saúde, infraestrutura e habitação, além de apoiar diretamente negócios impactados pelas enchentes. Este projeto reflete nosso compromisso com o futuro, promovendo não apenas a recuperação física da cidade, mas também novas oportunidades para nossos empreendedores e nossa comunidade”, destacou.

A iniciativa tem dois eixos principais:

Fomento a projetos inovadores: O edital privilegia empresas que apresentem soluções voltadas à reconstrução de áreas atingidas pelas enchentes, com foco especial em saúde, infraestrutura e habitação.

Apoio a empresas afetadas pelas cheias: Negócios que sofreram diretamente com os impactos das enchentes podem transferir suas operações, como escritórios e equipes de desenvolvimento, para um ambiente seguro e colaborativo, contribuindo para a recuperação econômica regional.

O espaço, que abrange 1.264,75 m² divididos em quatro salas privativas e áreas comuns de 3.210,06 m², está equipado com salas de reunião, sanitários, cozinha e estacionamento compartilhado. As empresas selecionadas terão acesso a um ambiente propício à inovação e ao trabalho colaborativo.

A ocupação das salas será regida por valores locatícios baseados na metragem utilizada, corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Todos os recursos arrecadados serão destinados à União, conforme estipulado no contrato firmado entre o município e o Governo Federal.

Infraestrutura e condições

As salas variam em tamanho e custo, com valores anuais entre R$10 mil e R$ 21 mil, de acordo com a metragem. Isso representa menos de R$ 1 mil ao mês para os espaços menos e de R$ 2 mil ao mês para os espaços maiores. Cada empresa será responsável por despesas como água, luz e internet, bem como pela manutenção das áreas comuns, organizada em regime de autogestão entre os locatários.

Instruções e cronograma

As empresas interessadas devem acessar o edital completo no portal www.portaldecompraspublicas.com.br e seguir as orientações para credenciamento e cadastro.